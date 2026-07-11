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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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İspanya’nın Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Fransa ile oynanacak yarı final, maç yeri bilgileri, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

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İspanya
Dünya Kupası
L. Yamal
M. Oyarzabal

2010 Dünya Kupası şampiyonu Kuzey Amerika’da nerede oynayacak ve kimlerle karşılaşabilir?

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak yavaş bir başlangıç yapsa da, 2010 Dünya Kupası şampiyonu ve şu anki Avrupa şampiyonu olan takım o zamandan beri toparlanmayı başardı.

Grubunu birinci sırada tamamlayan La Roja, eleme turlarına muhteşem bir başlangıç yaptı ve son 32 turunda Avusturya'yı adeta sahada dağıttı. Ardından komşusu ve rakibi Portekiz ile oynadıkları maçta Mikel Merino, uzatma dakikalarında attığı golle 1-0'lık zorlu bir galibiyeti garantiledi.

İspanya, çeyrek finalde Belçika karşısında turnuvadaki ilk golünü yemiş olsa da, Merino bir kez daha kahraman olduğunu kanıtlayarak oyuna sonradan girip 2-1'lik galibiyeti garantiledi.

Luis de la Fuente’nin göz alıcı yıldız kadrosu için sıradaki maç, Salı günü (14 Temmuz) Dallas’ta Fransa ile oynanacak heyecan dolu yarı final maçı. GOAL size tüm detayları aktarsın.

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

15 Haziran Pazartesi

İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

0-0

21 Haziran Pazar

İspanya - Suudi Arabistan (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

İspanya 4-0 kazandı

26 Haziran Cuma

Uruguay - İspanya (18:00 CST)

Estadio Akron, Zapopan

İspanya 1-0 kazandı

2 Temmuz Perşembe

İspanya - Avusturya (12:00 PT)

SoFi Stadyumu, Inglewood

İspanya 3-0 kazandı

6 Temmuz Pazartesi

Portekiz - İspanya (14:00 CDT)

AT&T Stadyumu, Arlington

İspanya 1-0 kazandı

10 Temmuz Cuma

İspanya - Belçika (12:00 PT)

SoFi Stadyumu, Inglewood

İspanya 2-1 kazandı

14 Temmuz Salı

Fransa - İspanya (14:00 CDT)

AT&T Stadyumu, Arlington

Biletler

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İspanya, H Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Eleme turlarında Avusturya, Portekiz ve Belçika'yı mağlup eden İspanya'yı yarı finalde Fransa, finalde ise Arjantin ya da İngiltere bekliyor.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Maç

Biletler

14 Temmuz (14:00 CDT)

Yarı Final

AT&T Stadyumu, Arlington

İspanya - Fransa

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

104. Maç: TBC - İngiltere veya Arjantin

Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında turnuvadaki sekizinci golünü atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Ancak, şu anda dört golü bulunan İspanyol yıldız Mikel Oyarzabal'ın da gol sıralamasında üst sıralarda yer alma şansı hâlâ var.

Oyuncu (Takım)

Gol Sayısı

Sonraki Maç - Biletler

Lionel Messi (Arjantin)

8

İngiltere'ye karşı - Biletler

Kylian Mbappé (Fransa)

8

İspanya maçı - Biletler

Erling Haaland (Norveç)

7

Eleme turunda elendi

Harry Kane (İngiltere)

6

Arjantin maçı - Biletler

Jude Bellingham (İngiltere)

6

Arjantin maçı - Biletler

Ousmane Dembele (Fransa)

5

İspanya maçı - Biletler

Vinícius Júnior (Brezilya)

4

Eleme

Julián Quiñones (Meksika)

4

Elendi

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Elendi

Mikel Oyarzabal (İspanya)

4

Fransa maçı - Biletler

İspanya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İspanya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralık

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

H Grubu - Son Sıralama

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

G

GY

Fark

Puan

Durum

1.

İspanya

3

2

1

0

5

0

+5

7

Nitelikli

2.

Yeşil Burun Adaları

3

0

3

0

2

2

0

3

Yeterli

3.

Uruguay

3

0

2

1

3

4

-1

2

Elendi

4.

Suudi Arabistan

3

0

2

1

1

5

-4

2

Eleme

2026 Dünya Kupası İspanya Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcelona


Unai Simón

Athletic Bilbao

Defans oyuncuları

Pau Cubarsí

Barcelona


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcelona


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic Bilbao


Marcos Llorente

Atlético Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atlético Madrid

Orta saha oyuncuları

Álex Baena

Atlético Madrid


Gavi

Barcelona


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcelona


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Forvetler

Borja Iglesias

Celta Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcelona


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcelona


Nico Williams

Athletic Bilbao


Lamine Yamal

Barcelona

Mağaza: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları, hem taze hem de geleneklerle dolu bir kimliğe sahip. adidas, La Roja'nın Kuzey Amerika'daki kampanyası öncesinde, klasik renk unsurlarını modern detaylarla birleştirerek ülkenin futbol DNA'sına dayanan bir set sunuyor.

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan iç saha forması, dünya futbolunun en tanınmış renk kombinasyonlarından birine çağdaş bir dokunuş katıyor. Temiz kırmızı zemin, doğrudan İspanya bayrağı ve milli ambleminden esinlenerek tasarlanan ince, tekrarlanan sarı çizgilerin arka planını oluşturuyor. Boyun arkasına basılan “ESPAÑA” yazısı, her maça ulusun ruhunu taşımak üzere tasarlanmış, ince ama anlamlı bir dokunuş.

Adidas, bu formayı kırmızı ve sarı kenar süslemeli lacivert şort ve milli renk paletini devam ettiren lacivert çoraplarla eşleştirerek, gelenek ile modern performans teknolojisini harmanlayan baştan ayağa uyumlu bir görünüm yaratıyor.

VPN ile İspanya maçlarını nasıl izleyebilirsiniz?

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