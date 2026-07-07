İspanya’nın Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Belçika ile oynanacak çeyrek final maçı, turnuva tablosundaki olası senaryolar, maç programı ve daha fazla bilgi

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak yavaş bir başlangıç yapsa da, 2010 Dünya Kupası şampiyonu ve şu anki Avrupa şampiyonu olan takım o zamandan beri toparlanmayı başardı.
Grubunu birinci sırada tamamlayan La Roja, eleme turlarına muhteşem bir başlangıç yaptı ve 32'li tur maçında Avusturya'yı adeta sahada dağıttı. Ardından komşusu ve rakibi Portekiz ile oynadıkları maçta, Dünya Kupası'ndaki altıncı maçında da kalesini gole kapatmayı başaran İspanya, Mikel Merino'nun uzatma dakikalarında attığı gol sayesinde son anda galibiyeti elde etti.
Luis de la Fuente’nin yıldızlarla dolu kadrosunun bir sonraki maçı, 10 Temmuz Cuma günü Los Angeles’ta Belçika ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması olacak.
GOAL, İspanya'nın bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar karşılaşabileceği tüm olası yollar ve rakipleri ile bu takımın dünya şerefine uzanan yolculuğunda onları izlemek için bilet rezervasyonu yapma yöntemlerini sizlere sunuyor.
İspanya'nın 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları
Tarih
Maç (yerel başlama saati)
Mekan
Son Skor / Biletler
15 Haziran Pazartesi
İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
0-0
21 Haziran Pazar
İspanya - Suudi Arabistan (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
İspanya 4-0 kazandı
26 Haziran Cuma
Uruguay - İspanya (18:00 CST)
Estadio Akron, Zapopan
İspanya 1-0 kazandı
2 Temmuz Perşembe
İspanya - Avusturya (12:00 PT)
SoFi Stadyumu, Inglewood
İspanya 3-0 kazandı
6 Temmuz Pazartesi
Portekiz - İspanya (14:00 CDT)
AT&T Stadyumu, Arlington
İspanya 1-0 kazandı
10 Temmuz Cuma
İspanya - Belçika (12:00 PT)
SoFi Stadyumu, Inglewood
İspanya'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu
İspanya, H Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.
Avusturya ve Portekiz'i mağlup eden İspanya, çeyrek finalde Belçikaile karşılaşacak. Yarı finalde Fransa veya Fas, finalde ise muhtemelen Arjantin, İngiltere veya Norveç bekliyor olacak.
Tarih (yerel başlama saati)
Tur
Mekan
Olası Karşılaşma
Biletler
10 Temmuz (12:00 PT)
Çeyrek Finaller
SoFi Stadyumu, Inglewood
İspanya - Belçika
14 Temmuz (14:00 CDT)
Yarı Finaller
AT&T Stadyumu, Arlington
Maç 101: Fransa veya Fas ile
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
104. Maç: 102. Maçın Galibi ile
H Grubu - Son Puan Durumu
Sıra
Takım
Oynanan Maç Sayısı
G
B
M
G
GY
Fark
Puan
Durum
1.
İspanya
3
2
1
0
5
0
+5
7
Nitelikli
2.
Yeşil Burun Adaları
3
0
3
0
2
2
0
3
Yeterli
3.
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Elendi
4.
Suudi Arabistan
3
0
2
1
1
5
-4
2
Eleme
İspanya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
İspanya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
2026 Dünya Kupası İspanya Kadrosunda Kimler Var?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Mevcut Kulübü
Kaleciler
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelona
Unai Simón
Athletic Bilbao
Defans oyuncuları
Pau Cubarsí
Barcelona
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelona
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic Bilbao
Marcos Llorente
Atlético Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético Madrid
Orta saha oyuncuları
Álex Baena
Atlético Madrid
Gavi
Barcelona
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelona
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Forvetler
Borja Iglesias
Celta Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelona
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelona
Nico Williams
Athletic Bilbao
Lamine Yamal
Barcelona
Mağaza: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası formaları
İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları, hem taze hem de geleneklerle dolu bir kimliğe sahip. adidas, La Roja'nın Kuzey Amerika'daki kampanyası öncesinde, klasik renk unsurlarını modern detaylarla birleştirerek ülkenin futbol DNA'sına dayanan bir set sunuyor.
İspanya'nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan iç saha forması, dünya futbolunun en tanınmış renk kombinasyonlarından birine çağdaş bir dokunuş katıyor. Temiz kırmızı zemin, doğrudan İspanya bayrağı ve milli ambleminden ilham alan ince, tekrarlanan sarı çizgilerin arka planını oluşturuyor. Boyun arkasına basılan “ESPAÑA” yazısı, her maça ulusun ruhunu taşımak üzere tasarlanmış ince ama anlamlı bir dokunuş.
Adidas, bu formayı kırmızı ve sarı kenar süslemeli lacivert şort ve milli renk paletini devam ettiren lacivert çoraplarla eşleştirerek, gelenek ile modern performans teknolojisini harmanlayan baştan ayağa uyumlu bir görünüm yaratıyor.
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