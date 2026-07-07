İspanya’nın Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Belçika ile oynanacak çeyrek final maçı, turnuva tablosundaki olası senaryolar, maç programı ve daha fazla bilgi

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak yavaş bir başlangıç yapsa da, 2010 Dünya Kupası şampiyonu ve şu anki Avrupa şampiyonu olan takım o zamandan beri toparlanmayı başardı.

Grubunu birinci sırada tamamlayan La Roja, eleme turlarına muhteşem bir başlangıç yaptı ve 32'li tur maçında Avusturya'yı adeta sahada dağıttı. Ardından komşusu ve rakibi Portekiz ile oynadıkları maçta, Dünya Kupası'ndaki altıncı maçında da kalesini gole kapatmayı başaran İspanya, Mikel Merino'nun uzatma dakikalarında attığı gol sayesinde son anda galibiyeti elde etti.

Luis de la Fuente’nin yıldızlarla dolu kadrosunun bir sonraki maçı, 10 Temmuz Cuma günü Los Angeles’ta Belçika ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması olacak.

GOAL, İspanya'nın bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar karşılaşabileceği tüm olası yollar ve rakipleri ile bu takımın dünya şerefine uzanan yolculuğunda onları izlemek için bilet rezervasyonu yapma yöntemlerini sizlere sunuyor.

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 15 Haziran Pazartesi İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta 0-0 21 Haziran Pazar İspanya - Suudi Arabistan (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta İspanya 4-0 kazandı 26 Haziran Cuma Uruguay - İspanya (18:00 CST) Estadio Akron, Zapopan İspanya 1-0 kazandı 2 Temmuz Perşembe İspanya - Avusturya (12:00 PT) SoFi Stadyumu, Inglewood İspanya 3-0 kazandı 6 Temmuz Pazartesi Portekiz - İspanya (14:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington İspanya 1-0 kazandı 10 Temmuz Cuma İspanya - Belçika (12:00 PT) SoFi Stadyumu, Inglewood Biletler

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İspanya, H Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

Avusturya ve Portekiz'i mağlup eden İspanya, çeyrek finalde Belçikaile karşılaşacak. Yarı finalde Fransa veya Fas, finalde ise muhtemelen Arjantin, İngiltere veya Norveç bekliyor olacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 10 Temmuz (12:00 PT) Çeyrek Finaller SoFi Stadyumu, Inglewood İspanya - Belçika Bilet 14 Temmuz (14:00 CDT) Yarı Finaller AT&T Stadyumu, Arlington Maç 101: Fransa veya Fas ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: 102. Maçın Galibi ile Biletler

H Grubu - Son Puan Durumu

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M G GY Fark Puan Durum 1. İspanya 3 2 1 0 5 0 +5 7 Nitelikli 2. Yeşil Burun Adaları 3 0 3 0 2 2 0 3 Yeterli 3. Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Elendi 4. Suudi Arabistan 3 0 2 1 1 5 -4 2 Eleme

İspanya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İspanya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Dünya Kupası İspanya Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Mevcut Kulübü Kaleciler David Raya Arsenal

Joan García Barcelona

Unai Simón Athletic Bilbao Defans oyuncuları Pau Cubarsí Barcelona

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcelona

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic Bilbao

Marcos Llorente Atlético Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atlético Madrid Orta saha oyuncuları Álex Baena Atlético Madrid

Gavi Barcelona

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcelona

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz Paris Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Forvetler Borja Iglesias Celta Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcelona

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcelona

Nico Williams Athletic Bilbao

Lamine Yamal Barcelona

Mağaza: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları, hem taze hem de geleneklerle dolu bir kimliğe sahip. adidas, La Roja'nın Kuzey Amerika'daki kampanyası öncesinde, klasik renk unsurlarını modern detaylarla birleştirerek ülkenin futbol DNA'sına dayanan bir set sunuyor.



İspanya'nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan iç saha forması, dünya futbolunun en tanınmış renk kombinasyonlarından birine çağdaş bir dokunuş katıyor. Temiz kırmızı zemin, doğrudan İspanya bayrağı ve milli ambleminden ilham alan ince, tekrarlanan sarı çizgilerin arka planını oluşturuyor. Boyun arkasına basılan “ESPAÑA” yazısı, her maça ulusun ruhunu taşımak üzere tasarlanmış ince ama anlamlı bir dokunuş.

Adidas, bu formayı kırmızı ve sarı kenar süslemeli lacivert şort ve milli renk paletini devam ettiren lacivert çoraplarla eşleştirerek, gelenek ile modern performans teknolojisini harmanlayan baştan ayağa uyumlu bir görünüm yaratıyor.

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