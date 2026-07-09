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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Çeviri:

İspanya’nın Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Belçika ile çeyrek final maçı, eleme turu maçları, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

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Tickets
İspanya
Dünya Kupası
L. Yamal
M. Oyarzabal

2010 Dünya Kupası şampiyonu hangi ülkede oynayacak ve finale kadar ilerlerse kimlerle karşılaşabilir?

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak yavaş bir başlangıç yapsa da, 2010 Dünya Kupası şampiyonu ve şu anki Avrupa şampiyonu olan takım o zamandan beri toparlanmayı başardı.

Grubunu birinci sırada tamamlayan La Roja, eleme turlarına muhteşem bir başlangıç yaptı ve 32'li tur maçında Avusturya'yı adeta sahadan sildi. Ardından komşusu ve rakibi Portekiz ile oynadıkları maçta, Dünya Kupası'ndaki altıncı maçında da kalesini gole kapatmayı başaran İspanya, Mikel Merino'nun uzatma dakikalarında attığı gol sayesinde son anda galibiyeti elde etti.

Luis de la Fuente’nin yıldızlarla dolu kadrosunun bir sonraki maçı, 10 Temmuz Cuma günü Los Angeles’ta Belçika ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması olacak.

GOAL, İspanya'nın bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar karşılaşabileceği tüm olası yol haritalarını ve rakiplerini size sunarken, bu takımın dünya şerefine uzanan yolculuğunda onları izlemek için biletlerinizi nasıl rezerve edebileceğinizi de anlatıyor.

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası maç programı ve sonuçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

15 Haziran Pazartesi

İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

0-0

21 Haziran Pazar

İspanya - Suudi Arabistan (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

İspanya 4-0 kazandı

26 Haziran Cuma

Uruguay - İspanya (18:00 CST)

Estadio Akron, Zapopan

İspanya 1-0 kazandı

2 Temmuz Perşembe

İspanya - Avusturya (12:00 PT)

SoFi Stadyumu, Inglewood

İspanya 3-0 kazandı

6 Temmuz Pazartesi

Portekiz - İspanya (14:00 CDT)

AT&T Stadyumu, Arlington

İspanya 1-0 kazandı

10 Temmuz Cuma

İspanya - Belçika (12:00 PT)

SoFi Stadyumu, Inglewood

Biletler

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İspanya, H Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Avusturya ve Portekiz'i mağlup eden İspanya, çeyrek finalde Belçikaile karşılaşacak. Yarı finalde Fransa, finalde ise Arjantin, İsviçre, İngiltere veya Norveç bekliyor olabilir.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Maç

Biletler

10 Temmuz (12:00 PT)

Çeyrek Finaller

SoFi Stadyumu, Inglewood

İspanya - Belçika

Bilet

14 Temmuz (14:00 CDT)

Yarı Finaller

AT&T Stadyumu, Arlington

Maç 101: TBC - Fransa

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

Maç 104: TBC - Norveç/İngiltere/Arjantin/İsviçre

Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında turnuvadaki sekizinci golünü atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Ancak, şu anda dört golü bulunan İspanyol yıldız Mikel Oyarzabal, Kuzey Amerika'da en çok gol atan oyuncu unvanı için yarışmaya devam ediyor.

Oyuncu (Takım)

Gol Sayısı

Sonraki Maç - Biletler

Lionel Messi (Arjantin)

8

İsviçre'ye karşı - Biletler

Kylian Mbappé (Fransa)

8

İspanya veya Belçika maçı - Biletler

Erling Haaland (Norveç)

7

İngiltere'ye karşı - Biletler

Harry Kane (İngiltere)

6

Norveç maçı - Biletler

Ousmane Dembele (Fransa)

5

İspanya veya Belçika maçı - Biletler

Vinícius Júnior (Brezilya)

4

Eleme turunda elendi

Jude Bellingham (İngiltere)

4

Norveç maçı - Biletler

Julián Quiñones (Meksika)

4

Eleme

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Elendi

Mikel Oyarzabal (İspanya)

4

Belçika maçı - Biletler

İspanya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İspanya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

H Grubu - Son Sıralama

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

G

GY

Fark

Puan

Durum

1.

İspanya

3

2

1

0

5

0

+5

7

Nitelikli

2.

Yeşil Burun Adaları

3

0

3

0

2

2

0

3

Yeterli

3.

Uruguay

3

0

2

1

3

4

-1

2

Elendi

4.

Suudi Arabistan

3

0

2

1

1

5

-4

2

Eleme

2026 Dünya Kupası İspanya Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcelona


Unai Simón

Athletic Bilbao

Defans oyuncuları

Pau Cubarsí

Barcelona


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcelona


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic Bilbao


Marcos Llorente

Atlético Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atlético Madrid

Orta saha oyuncuları

Álex Baena

Atlético Madrid


Gavi

Barcelona


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcelona


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Forvetler

Borja Iglesias

Celta Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcelona


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcelona


Nico Williams

Athletic Bilbao


Lamine Yamal

Barcelona

Mağaza: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları, hem taze hem de geleneklerle dolu bir kimliğe sahip. adidas, La Roja'nın Kuzey Amerika'daki kampanyası öncesinde, klasik renk unsurlarını modern detaylarla birleştirerek ülkenin futbol DNA'sına dayanan bir set sunuyor.

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan iç saha forması, dünya futbolunun en tanınmış renk kombinasyonlarından birine çağdaş bir dokunuş katıyor. Temiz kırmızı zemin, doğrudan İspanya bayrağı ve milli ambleminden ilham alan ince, tekrarlanan sarı çizgilerin arka planını oluşturuyor. Boyun arkasına basılan “ESPAÑA” yazısı, her maça ulusun ruhunu taşımak üzere tasarlanmış, ince ama anlamlı bir dokunuş.

Adidas, bu formayı kırmızı ve sarı kenar süslemeli lacivert şort ve milli renk paletini devam ettiren lacivert çoraplarla eşleştirerek, gelenek ile modern performans teknolojisini harmanlayan baştan ayağa uyumlu bir görünüm yaratıyor.

VPN ile İspanya maçlarını nasıl izleyebilirsiniz?

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