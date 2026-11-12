İspanya, Prag'daki epet Arena'da 10 kişi kalan Çekya'yı 2-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'ndeki kusursuz karnesini korudu. Alex Baena'nın penaltısı ve sonradan oyuna giren Marc Pubill'in duraklama dakikalarında attığı gol maçın sonucunu belirledi.

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Luis de la Fuente, Hırvatistan'ı yenen ilk 11'de yedi değişiklik yaptı. Buna rağmen büyük ölçüde değişen takımı, baştan sona kontrol ettiği maçı yüzde 70 topa sahip olma oranı, 704 pas ve 22 şutla tamamladı. VAR incelemesinde Lukas Ambros'un elle oynadığına hükmedilmesinin ardından Baena, 39. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği bozdu. Pau Cubarsi ve Fabian Ruiz ise ilk yarıda direğe takıldı.

İkinci yarının başlarında Yeremy Pino'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Çekya, 72. dakikada kaptanı Ladislav Krejci'nin Roberto Fernandez'in gol fırsatını engellediği için oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Krejci'ye gösterilen sarı kart, VAR incelemesinin ardından kırmızı karta çevrildi. Ev sahibi ekip duran toplarda fırsatlar yakaladı; Adam Hlozek'in kafa vuruşu üst direkten döndü. Ancak Çekya maç boyunca kaleyi bulan tek bir şut çekemedi. Uzatma dakikalarının sonlarına doğru Fernandez direğe takıldı, kısa süre sonra da Pubill golü bularak takımının üst üste beşinci grup galibiyetini garantiledi. A3 Grubu'nda liderlik, İspanya'nın pazar günü İngiltere ile oynayacağı maçta belli olacak.

İşte epet Arena'daki maçta İspanya oyuncularının performans puanları...

Kaleci ve savunma

Unai Simon (7/10): Çekya maç boyunca kaleyi bulamayınca kaptan pek sınanmadı. Ceza sahasına gelen ortaları dikkatle karşıladı ve ikinci yarının başında Pino'yu, golü iptal edilen pozisyonda kaleciyle karşı karşıya bırakan uzun topu gönderdi.

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Pedro Porro (7/10): Sağ kanatta hareketliydi; Pino ile iyi anlaştı ve Ferran Torres için erken bir fırsat yarattı. Lukas Provod'un kendisini geçmesinin ardından 11. dakikada gördüğü sarı kart gecesine biraz gölge düşürdü. 76. dakikada yerini Pubill'e bıraktı.

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Pau Cubarsi (8/10): Savunmada sakindi, top ayağındayken soğukkanlıydı. İlk yarıda İspanya adına gole en çok yaklaşan isim oldu: 31. dakikada Marc Cucurella'nın ortasına yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü.

Dean Huijsen (7/10): Topu savunmadan güvenle çıkardı. Baena'nın ortalarına yaptığı iki kafa vuruşuyla gole yaklaştı; 22. dakikadaki vuruşunda Matej Kovar'ı kurtarışa zorladı. Ryan Naderi'nin savunma arkasına sızmasını engellemek için iyi geri koştu. Ancak yaptığı faul, Çekya'ya Hlozek'in üst direğe takıldığı serbest vuruşu kazandırdı.

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Marc Cucurella (8/10): İspanya'nın hücumda en tehlikeli bek oyuncusuydu. İlk yarıda Krejci'nin hatalı pasını değerlendirip az farkla dışarı giden bir şut çekti. Cubarsi'nin üst direğe takılan kafa vuruşunda ortayı yaptı ve uzatma dakikalarında Fernandez'e yakın mesafeden bir fırsat hazırladı.

Orta saha

Martin Zubimendi (7/10): Koruyucu maskeyle oynadı. Orta sahanın gerisinde isabetli ve etkili paslarıyla İspanya'nın oyununu işletti; konuk ekibin Çekya'yı uzun süre kendi yarı sahasına hapsetmesine yardımcı oldu.

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Fabian Ruiz (7/10): Zubimendi ile birlikte oyunun bağlantısını iyi kurdu. 41. dakikada Fermin Lopez'in pasıyla çektiği falso alan şut direkten döndü; gol bulamaması talihsizlikti. 76. dakikada yerini Pedri'ye bıraktı.

Fermin Lopez (7/10): Hatlar arasında hareketliydi. Ruiz'in direkten dönen şutunu ve Ferran'ın savunmaya takılan vuruşunu hazırladı. Uzaktan şut denemesinde ise Kovar'ı zorlayamadı. 82. dakikada yerini Jorge de Frutos'a bıraktı.

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Hücum

Yeremy Pino (7/10): Lamine Yamal'ın yokluğunda sağ kanatta başladı. 48. dakikada topu Kovar'ın üzerinden zarifçe aşırtarak farkı ikiye çıkardığını düşündü, ancak golü VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 66. dakikada oyundan çıkmadan önce Fermin'e bir şut fırsatı hazırladı.

Alex Baena (8/10): Maçın oyuncusu. Penaltıda sorumluluk aldı ve soğukkanlı bir vuruşla gol perdesini açtı. Ortalarıyla Huijsen'in iki kafa vuruşu fırsatını da yarattı, ikinci yarıda Kovar'ı kurtarışa zorladı ve uzatma dakikalarında Fernandez'in direkten dönen şutunu hazırladı.

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Ferran Torres (6/10): İyi pozisyonlara girdi ancak bunları değerlendiremedi. İlk 20 dakikada iki kez dışarı vurdu; Fermin'in pasının ardından çektiği bir başka şut ise savunmaya takıldı. 66. dakikada yerini Fernandez'e bıraktı.

Yedekler ve teknik direktör

Roberto Fernandez (7/10): Koşusuyla Krejci'nin kırmızı kart görmesine yol açan faulü yaptırdı. Uzatma dakikalarında Cucurella'nın geriye çıkardığı topta yakın mesafeden ayaklarını ayarlayamayınca kaçırmaması gereken bir fırsatı değerlendiremedi. Pubill'in golünden kısa süre önce de Baena'nın pasıyla çektiği şut direkte patladı.

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Mikel Merino (6/10): 66. dakikada Pino'nun yerine oyuna girdi. Kısa süre sonra Krejci'ye ilk olarak sarı kart gösterilmesine itiraz ettiği için sarı kart gördü. Son bölümde İspanya'nın kontrolü elinde tutmasına yardımcı oldu.

Pedri (6/10): 76. dakikada Ruiz'in yerine oyuna girdi. Maça büyük bir etki yapmasa da pas trafiğini sürdürdü.

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Marc Pubill (8/10): 76. dakikada Porro'nun yerine oyuna girdi. Uzatma dakikalarında De Frutos'un pasıyla çektiği şut üstten ve yandan dışarı gitti. Ardından Çekya geriden oyun kurmaya çalışırken rakip yarı sahada topu kazandı ve uzatmaların altıncı dakikasında topu kalenin alt köşesine gönderdi.

Jorge de Frutos (6/10): 82. dakikada Fermin'in yerine oyuna girdi. İspanya ikinci golü ararken Pubill'in ilk şutuna pasıyla katkı verdi.

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Luis de la Fuente (7/10): Yedi değişiklik yapmasına rağmen takımının maça hükmettiğini gördü. Direğe takıldıkları pozisyonlar düşünüldüğünde İspanya maçı daha erken koparabilirdi. Duran toplarda savunmasız kalsalar da Pubill'i oyuna alma kararı son bölümde karşılığını buldu.