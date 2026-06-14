İspanya'nın bununla ne ilgisi var? Faslı ikili Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

Faslı ikili İbrahim Diaz ve İsmail Sebari, Atlas Aslanları'nın Brezilya ile oynadığı maçın ardından Dünya Kupası finallerine adlarını yazdırdı.

Maç, Diaz'ın pasıyla Sebari'nin Aslanlar'ı öne geçiren golü ve Vinicius Junior'un Samba'yı eşitleyen golüyle 1-1 berabere sonuçlandı.

İstatistiklere odaklanan "Mr. Sheeb" hesabı, Diaz'ın asistiyle Sebari'nin Brezilya kalesine attığı golün Dünya Kupası tarihine girdiğini belirtti.

Hesap, "Bu, Dünya Kupası tarihinde dördüncü kez bir milli takımın Brezilya'ya karşı, hem asist yapan hem de golü atan oyuncuların ikisinin de İspanya doğumlu olduğu bir ikiliyle gol attığı durumdur ve bu, iki oyuncunun da İspanya milli takımında oynamadığı ilk durumdur" diye ekledi.

Ibrahim Diaz Malaga'da, Ismail Saibari ise Barselona bölgesine bağlı Terrassa şehrinde doğdu.