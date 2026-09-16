İspanya muradına erdi ve “dünyanın en iyi teknik direktörü”nü 2030 Dünya Kupası için bağladı

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, çarşamba günü Diario AS'a yaptığı açıklamada, Luis de la Fuente'nin sözleşmesini 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar uzattığını duyurdu.

De la Fuente, üç yıldır İspanya'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. 2023'te, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından görevden ayrılan Luis Enrique'nin yerine geçmişti.

Bu atama tam isabet çıktı. De la Fuente, 2024'te İspanya ile Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı, finalde İngiltere'yi mağlup ederek kazandı.

İki yıl sonra İspanya, onun yönetiminde Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nı da kazandı. Finalde ülke, Arjantin'i 1-0 mağlup etti.

Daha önce Athletic Club ve Alavés'in de teknik direktörlüğünü yapan deneyimli çalıştırıcının federasyonla sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyordu, ancak şimdi 2030 ortasına kadar imza atacak.

Louzan, federasyonun 2030'dan sonra da deneyimli teknik adamla yola devam etmek istediğini açıkladı. Başkan, “2030'a kadar uzatacak, belki de daha da sonrası için” dedi.

“Dünyanın en iyi teknik direktörüne sahibiz. Sonuçlar bunu doğruluyor. Şu anda evrak işlerini tamamlıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.