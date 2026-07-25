İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, cuma günü İspanyol televizyonunda Arjantin Milli Takımı hakkında adeta içini döktü. Deneyimli çalıştırıcı, maçın ardından Arjantinli oyuncuların davranışlarını sert sözlerle eleştirdi.

İspanya, pazar akşamı 120 dakika süren mücadelenin ardından Arjantin’i mağlup etmeyi başardı ve böylece Güney Avrupa ülkesi tarihinde ikinci kez kupayı havaya kaldırdı.

Ancak maçın ardından sahada işler tamamen kontrolden çıktı ve birden fazla arbede yaşandı. Görüntülerde Leandro Paredes’in Gavi’ye yumruk attığı, Roberto Ayala’nın da Dani Olmo’ya fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

FIFA, Arjantinlilerin davranışlarıyla ilgili disiplin soruşturması başlattı, ancak teknik direktör De la Fuente yaşananların maç sonunda bu kadar sert bir hal aldığını fark etmedi.

TVE’ye konuşan De la Fuente, “O anda ne olduğunu fark etmedim, çünkü oyuncularla kutlama yapıyordum / diğerlerine sarılıyordum. Ama maçtan sonra yaşananlar hiçbir koşulda kabul edilemez” dedi.

“Bu tahammül edilemez ve kabul edilemez. Buna izin verilemez. Bu kalibrede oyuncular, harika bir teknik direktörle birlikte, takım arkadaşlarının hareketlerini görünce kendilerini kötü hissetmiş olmalı. Bunlar futbola yakışmayan sahneler.”

İspanya’nın başarılarla dolu teknik direktörü, ardından kendi oyuncularını da övdü. De la Fuente’ye göre ekibi, Arjantinlilerin tahriklerine kapılmadı.