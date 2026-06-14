Tottenham Hotspur kulübü, bugün Pazar günü İspanyol orta saha oyuncusu Pedro Porro ile uzun vadeli bir sözleşme uzattığını duyurdu. Bu adım, yönetimin ve teknik ekibin 27 yaşındaki oyuncunun yeteneklerine duyduğu güveni yansıtıyor.

Londralı kulübün internet sitesinde yayınlanan resmi açıklamada, "Pedro Porro'nun kulüple uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz" denildi.

Teknik direktör Roberto De Zerbi, resmi açıklamalarında Boro'nun "bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu ve savunma ve hücumda maçlara etki etme yeteneğini sürekli olarak gösterdiğini" söyledi.

İtalyan teknik direktör, İspanyol oyuncunun profesyonel zihniyetini överek şunları söyledi: "Teknik becerilerinin yanı sıra zihniyetinden de çok etkilendim. Her gün çalışmak, öğrenmek ve gelişmek için çaba gösteriyor. İşte bu özellikler, oyuncuların en üst seviyelere ulaşmasına yardımcı oluyor."

Ve ekledi: "Futbolu çok zekice anlıyor ve takıma enerji, coşku ve kendine özgü bir karakter katıyor." Sözleşmenin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren teknik direktör, "Bu yeni sözleşme kulüpteki herkes için sevindirici bir haber. Pedro'ya inanıyoruz ve onunla çalışmaya devam etmekten ve önümüzdeki yıllarda daha fazla başarıya ulaşmasına yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum" dedi.