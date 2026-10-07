David Silva profesyonel futbolcu olarak geri dönüyor. Artık kırk yaşında olan İspanyol oyuncu, 2023’te kariyerini noktalıyor gibi görünmesine rağmen, Hong Kong’un en üst seviyesindeki Supreme Sha Tin’de görev yapacak.

Supreme Sha Tin’in kulüp kanallarında yayımlanan bir videoda Silva, transferiyle ilgili konuştu. “Bu deneyim için Supreme Sha Tin’e katılabildiğim için çok mutluyum” diyerek söze başladı.

“Hong Kong’a gelip Sha Tin’de kültürün, insanların ve yemeğin tadını çıkarmayı büyük bir heyecanla bekliyorum. Ve tabii ki en çok da Hong Kong’daki futbolu.”

Supreme Sha Tin 1982’de kuruldu ve bugüne kadar hiç lig şampiyonu olamadı. Kulüp şu anda Hong Kong’un en üst seviyesinde mücadele ediyor. Supreme Sha Tin, oynadığı dört maçın ardından toplam 11 takım arasında sekizinci sırada yer alıyor.

Silva, Valencia’nın altyapısından yetişti ve daha sonra bu kulübün A takımında da forma giydi. Oynadığı diğer kulüpler ise Eibar, Celta de Vigo, Manchester City ve Real Sociedad oldu.

Özellikle Manchester City ile büyük başarılar elde etti. İngiliz kulübünde geçirdiği on yılda, dördü lig şampiyonluğu olmak üzere tam 13 kupa kazandı.

İspanya Milli Takımı’yla 125 maça çıkan Silva, 2010’da dünya şampiyonu, 2008 ve 2012’de ise Avrupa şampiyonu oldu. 2023 ortalarında Real Sociedad’daki üç yılının ardından kramponlarını asacak gibi görünüyordu, ancak Silva şimdi yine profesyonel futbolcu olarak geri dönüyor.