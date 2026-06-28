İspanya mı, Arjantin mi? Golsüz beraberlik, Portekiz’i zorlu bir yola sürükledi

2026 Dünya Kupası grup aşamasının kapanışında, Pazar günü sabahın erken saatlerinde Portekiz ile Kolombiya arasında oynanan maç golsüz berabere sonuçlandı.

Maçta çok sayıda hücum denemesi yaşandı, ancak bu denemeler kaleciler Diogo Costa ve Camilo Vargas'ın muhteşem performansları karşısında sonuçsuz kaldı.

Portekiz, 39. dakikada golü bulmaya çok yaklaştı, ancak Vargas, Bruno Fernandes'in şutunu ustaca kurtardı.

4 dakika sonra Portekizli João Félix için tehlikeli bir fırsat doğdu, ancak top az farkla üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

James Rodríguez'in sert şutunu Diogo Costa kurtardı ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

Costa, 66. dakikada John Arias’ın şutunu kurtararak bir kez daha parladı.

Davinson Sánchez, 90+1. dakikada Kolombiya adına galibiyet golünü attı, ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı ve maç golsüz berabere bitti.

Kolombiya Milli Takımı, 11. Grubu lider olarak 7 puana yükseldi ve 32'de Gana ile karşılaşacak.

Portekiz ise 5 puanla grubun ikinci sırasına yükseldi ve 32'li turda Hırvatistan ile karşılaşacak.

Portekiz, Hırvatistan engelini aşmayı başarırsa, La Roja'nın son 16 turuna yükselmesi durumunda İspanya ile karşılaşma ihtimali ortaya çıkacak.