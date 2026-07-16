İspanya kurtulabilecek mi?.. Dünya Kupası'nda yaşanan 15 dakikalık korkunç Arjantin hikayesi

Teknik direktörü Lionel Scaloni’nin önderliğindeki Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda “teslim olmak” kelimesinin anlamını bilmiyor ve bunu turnuva boyunca oynadığı birçok maçta kanıtladı.

Arjantin, dün Çarşamba akşamı yarı finalde İngiltere'yi zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup ederek, üst üste ikinci kez 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.

İngiltere, ikinci yarının başında Anthony Gordon’un golüyle 1966’dan bu yana ilk kez finale yükselme yolunda ilerliyordu, ancak Arjantin durumu tersine çevirerek 85. ve 90+2. dakikalarda Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in golleriyle nefes kesen bir galibiyet elde etti.

Arjantin, diğer yarı final maçında İspanya'nın Fransa'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından, önümüzdeki Pazar akşamı Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Arjantin milli takımı, bu Dünya Kupası'nda skoru çevirme ve son dakikalarda gol atma konusunda öne çıktı. "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Lionel Messi'nin takım arkadaşları turnuva boyunca attıkları 19 golün 12'sini son 15 dakikada, özellikle de 76. dakikadan itibaren kaydetti.

Arjantin, normal sürenin uzatma dakikalarında 3, uzatma süresinde ise 4 gol attı. Buna karşılık, kalesinde sadece 1 gol yedi (uzatma süresi dahil son 15 dakikada); bu gol, 32'li turda Yeşil Burun Adaları karşısında 103. dakikada geldi.

Albeslisti Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın tüm eleme turlarında geç goller attı ve Kap Verde'yi (3-2), Mısır'ı (3-2), İsviçre'yi (3-1) ve İngiltere'yi (2-1) mağlup etti.

Arjantin Milli Takımı, dünya şampiyonluğunu korumaya çalışıyor, ancak 2010'dan sonra ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak isteyen İspanya ile karşı karşıya gelecek.