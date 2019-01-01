İspanya Kral Kupası'nda El Clasico heyecanı! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman?

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak.

İspanya Kral Kupası'nın yarı final kura çekiminde Barcelona ile Real Madrid ve Real Betis ile Valencia eşleşti.

Yarı finalde ilk maçlar 6 Şubat'ta, rövanşları ise 27 Şubat'ta oynanacak. Kupadaki "El Clasico" derbisinde ilk maça Barcelona, ikincisine ise Real Madrid ev sahipliği yapacak.

Ligde ise 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı 2 Mart'ta ağırlayacak. Futbolseverler, böylece bir aydan kısa süre içerisinde üç El Clasico maçı seyretme şansına sahip olacak.