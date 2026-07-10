İspanya karşısında... Courtois, Dünya Kupası'nda Lloris'in tarihi rekorunu kırdı

Belçika milli takımının kalecisi Thibaut Courtois, Dünya Kupası'nda İspanya milli takımı karşısında Fransa'nın eski kalecisi Hugo Lloris'in rekorunu kırdı.

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde, biraz sonra Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda Belçika Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Belçika milli takımının ilk on birinde, Dünya Kupası tarihinde adını yazdıran Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois yer aldı.

Courtois, 21 maçla Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan ikinci kaleci oldu ve 20 maçta forma giyen Lloris'i geride bıraktı.

Belçikalı kaleciyi geride bırakan tek isim, 23 maçta forma giyen Almanya milli takımının kalecisi Manuel Neuer’dir; Neuer’in son maçı, bu yılki Dünya Kupası’nın son 32 turunda Paraguay’a penaltı atışlarında yenildikleri maçtı.

Courtois, yarı finale yükselirse, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan kalecisi olarak Neuer’in rekoruna ulaşabilir; zira bu durumda, ister finalde ister üçüncülük maçında olsun, bir maç daha oynaması garanti olacaktır.

34 yaşındaki kalecinin, Dünya Kupası’nda oynadığı önceki 20 maçta kalesinde 16 gol gördüğü, 8 maçta ise kalesini gole kapatabildiği belirtiliyor.