İspanya karıştı: Moreno basın toplantısına çıkmadı, Luis Enrique dönüyor

İspanya yola Luis Enrique ile devam etme kararı aldı. Haberi Romanya maçının ardından öğrenen Moreno stadı gözyaşları içinde terk etti.

İspanya hareketli saatler yaşıyor.

RFEF gün içerisinde yapacağı açıklamayla Luis Enrique'nin milli takımın başına döneceğini duyuracak.

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Haziran ayında kızının ciddi sağlık problemi nedeniyle (sonrasında kanserden ötürü yaşamını yitirdi) İspanya'daki görevini bırakan Luis Enrique, beş ay aranın ardından görevine dönüyor. Bu durum Enrique'nin yokluğunda takımı çalıştıran Roberto Moreno'nun işini kaybetmesi anlamına geliyor.

Luis Enrique döneminde takımın yardımcı antrenörlüğünü yürüten Moreno, daha önce yaptığı açıklamalarda Enrique'nin dönmesi durumunda kenara çekileceğini ifade etmişti. Fakat yaza kadar sözleşmesi bulunan Moreno, Romanya karşısında elde ettikleri 5-0'lık EURO 2020 eleme zaferinin hemen sonrasında kendisine bu gelişmenin bildirilmesiyle birlikte stadyumu gözyaşları içerisinde terk etti ve basın toplantısına çıkmadı. Futbolcular da basına herhangi bir demeç vermediler.

İspanya, Haziran 2018'den bu yana beşinci kez teknik direktör değişikliğine gidiyor. Luis Rubiales'in önderliğinde Dünya Kupası'ndan hemen önce Julen Lopetegui'yi kovan federasyon sonrasında Fernando Hierro, Luis Enrique ve Roberto Moreno ile çalıştı.