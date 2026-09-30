İspanya kampından yeni bir sakatlık ayrılığı: Lafuente eski Real Madrid oyuncusunu çağırdı

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, yeni bir sakatlığın ardından takımdan ayrılan oyuncunun yerine eski Real Madridli futbolcuyu "La Roja" kampına çağırdı.

Eric Garcia'nın ardından, İspanya Futbol Federasyonu bugün, sakatlanan bir başka oyuncunun daha milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

İspanya Milli Takımı, dün salı günü Avrupa Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci haftasındaki karşılaşmada Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek hak edilmiş ve farklı bir galibiyet elde etti.

İspanya Federasyonu resmi açıklamasında, Atletico Madrid oyuncusu Alex Grimaldo'nun, sol bekin ülkesinin Hırvatistan ile oynadığı karşılaşma öncesindeki ısınma sırasında sol uyluğunda rahatsızlık hissetmesinin ardından İspanya Milli Takımı kampından ayrıldığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Grimaldo'nun geçirdiği tıbbi muayenelerin ardından, sakatlığın ilerlemesini önlemek amacıyla tedbir olarak İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı mevcut uluslararası ara döneminde Çek Cumhuriyeti ve ikinci kez Hırvatistan ile karşılaşmaya hazırlanırken, onun yerine Fran Garcia'yı (27 yaşında) çağırdı.

Garcia, İspanya Milli Takımı ile 2023 yılında yalnızca iki maça çıktı, ancak sonrasında kadroya dahil edilmedi.

Eski Real Madridli futbolcu, bu sezon Real Betis ile 7 maça çıktı ve bir gol asisti yapmayı başardı.