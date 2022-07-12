İspanya Kadın Millî Futbol Takımı hakkında bilmeniz gereken her şey: En önemli oyuncuları, katıldığı turnuvalar, başarıları ve daha fazlası

İspanyol kadınların, futboldaki başarılarına göz atalım.

FIFA Kadınlar Dünya Sıralaması'nda 7. sırada bulunan İspanya kadın milli futbol takımı özellikle altyapılarındaki başarılarla adından söz ettiren bir ekip. 2018'de iki kıta şampiyonluğu ( U-17 ve U-19 ) kazanarak gelecek adına önemli bir kadroya sahip olduğunu gösterdi.

İspanya kadın milli futbol takımı ilk maçına 21 Şubat 1971 tarihinde Portekiz'e karşı çıktı.

İspanya Kadın Millî Futbol Takımı katıldığı turnuvalar

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 2015 senesinde grup aşamalarında elenmesinden sonra 2019 senesinde de son 16lara kalarak turnuvaya veda eden İspanya kadın milli futbol takımı, bu kupaya diğer senelerde katılma hakkı kazanamadı.

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasında 1997 senesinde yarı final oynarak turnuvaya veda eden İspanya kadın milli futbol takımı, 2013 ve 2017 senelerinde de çeyrek final karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

2017 Alvarge Kupası ve 2018 Kıbrıs Kupası şampiyonlukları İspanya kadın milli futbol takımının en önemli başarıları olarak görülüyor.

İspanya Kadın Millî Futbol Takımı başarıları

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasında



Yarı final: 1997



Çeyrek final: 2013, 2017

Alvarge Kupası



Şampiyon: 2017

Kıbrıs Kupası



Şampiyon: 2018

Maspalomas Uluslararası Turnuvası



İkincilik: 2005

SheBelieves Kupası



İkincilik: 2020

Arnold Clark Kupası



İkincilik: 2022

İspanya Kadın Millî Futbol Takımı en önemli oyuncuları

Alexia Putellas aktif olarak en fazla İspanya kadın milli futbol takımının formasını giyen futbolcu durumunda. İspanya ile 100 maça çıkan Barcelonalı orta sahanın 27 golü bulunuyor.

İspanya kadın milli futbol takımının aktif forma giyen en golcü oyuncusu durumunda olan Barcelonalı Jennifer Hermoso'nun ise 91 maçta 45 golü bulunuyor.

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