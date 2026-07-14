İspanya, İtalya’nın tarihi serisini eşitledi… Peki, Dünya Kupası finalinde bu rekoru tek başına elinde tutabilecek mi?

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki başarılı performansını sürdürdü. Salı akşamı yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmeyi garantileyen İspanya, İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

İspanya Milli Takımı, 2010'dan sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak için final maçına çıkarak, rekoruna yeni bir dünya şampiyonluğu eklemeye bir adım kaldı.

"La Roja"nın başarısı sadece finale yükselmekle sınırlı kalmadı; maç, son yıllarda İspanya milli takımının uluslararası sahnedeki hakimiyetinin devam ettiğini teyit eden bir dizi tarihi rekorun da sahne oldu.

"Squawka" istatistiklerine göre, İspanya Milli Takımı, tüm turnuvalarda milli takımlar tarihindeki en uzun yenilmezlik serisi rekorunu İtalya ile eşitledi ve bu seriyi 37 maçlık bir yenilmezlik serisine çıkardı.

İspanya Milli Takımı, 28 galibiyet ve 9 beraberlikle, Ekim 2018 ile Eylül 2021 arasında süren Azzurri'nin serisine eşitledi.

İspanya Milli Takımı, rekoru tek başına elinde tutmak için final maçında yenilgiyi önlemesi gerekiyor.

Arjantin Milli Takımı ise, şu ana kadar 36 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdüğü için, yarın Çarşamba günü İngiltere karşısında yenilmezse İspanya ve İtalya'nın rekoruna eşitlenebilir.

"Stats Foot" ise İspanya'nın 2010'dan sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finaline ulaştığını ve 2010'daki İspanya milli takımı dışında, Avrupa Şampiyonası şampiyonu olarak Dünya Kupası finaline yükselen ilk milli takım olduğunu belirtti.

Stats Foot, İspanya'nın 1994 Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre'yi 3-0 mağlup etmesinden bu yana, Dünya Kupası eleme turlarında ilk kez iki gol veya daha fazla farkla galibiyet elde ettiğini de ekledi.

Stats Foot ayrıca, İspanya milli takımının Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda oynadığı son 8 yarı final maçından 7’sinde finale yükseldiğini ve bu aşamadaki tek mağlubiyetinin Euro 2020 yarı finalinde İtalya’ya penaltı atışlarında yenilmesi olduğunu belirtti.

"Opta" ise İspanya'nın büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) yarı final maçlarında Avrupa milli takımları arasında en yüksek başarı oranına sahip olduğunu ortaya koydu. İspanya, 8 karşılaşmanın 7'sinde tur atlayarak %88'lik bir başarı oranı elde etti.