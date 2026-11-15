İspanya-İngiltere taktik tahtası: Tuchel'in önde baskısı ve Trafford'un kurtarışları İngiltere'yi Madrid'de zirveye taşıdı

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Riyadh Air Metropolitano'da İspanya'yı 3-2 yenerek Uluslar Ligi A3 Grubu'ndaki liderlik mücadelesini kazandı. Gol averajıyla grubu ilk sırada tamamlayan İngiltere, dünya şampiyonunun 43 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

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Maç sonu istatistikleri, İspanya'nın İngiltere kalesini kuşattığını düşündürüyor. Ev sahibi takım %64 topa sahip oldu, İngiltere'nin 243 pasına karşı 462 pas yaptı ve rakibinin dokuz şutuna karşılık 23 şut çekti. Ancak bu rakamlar birbirinden çok farklı iki oyun bölümünü gizliyor. İngiltere bir saat boyunca önde baskıyla İspanya'yı hataya zorladı ve 3-0 öne geçti. Elliot Anderson'ın 63. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından İspanya bütün gücüyle hücuma yüklendi. Ev sahibini grup liderliğinde tutacak beraberlikle arasına ise yalnızca James Trafford girdi.

İngiltere'nin taktik düzeni

Tuchel, Harry Kane'in en uçta oynadığı 4-2-3-1 düzeninde, Declan Rice ve Anderson'ı Morgan Rogers, Jude Bellingham ve Anthony Gordon'ın arkasına yerleştirdi. İngiltere, geriye çekilmek bir yana, ilk düdükten itibaren İspanya'nın üzerine gitti. İlk 11 dakikada %69 topa sahip olan konuk takım, önde baskısıyla İspanya'ya geriden oyun kuracak zaman tanımadı. Yedinci dakikada İngiltere, geriden oyun kurmaya çalışan ev sahibinden topu kaptı; Kane'in gelişine çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

İngiltere hücumda en çok sol kanadı kullandı. FotMob'a göre ataklarının %46'sı, Lewis Hall'un neredeyse bir kanat oyuncusu gibi görev yaptığı bu taraftan gelişti. Hall dokuzuncu dakikada bekletmeden tehlikeli bir orta açtı, 18. dakikada Rogers'ın şutuna zemin hazırladı ve bir dakika sonra topu sürerek İspanya ceza sahasına girdi.

İngiltere, top ayağındayken de çok daha etkiliydi. Denediği 20 çalımın 18'inde başarılı oldu ve yerdeki ikili mücadelelerin %65'ini kazandı. Bellingham ise topu her aldığında İspanya savunmasının üzerine gitti. Duran toplar da baskıyı artırdı. İngiltere'nin ilk korneri, ikinci dakikada Bellingham'ın yakın mesafeden şutuyla sonuçlandı; kısa süre sonra kullanılan bir başka kornerde Unai Simon yine müdahale etmek zorunda kaldı.

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En önemlisi, daha net fırsatları İngiltere yarattı. Dokuz şutu 2,28 beklenen gol (xG) değerine ulaştı; İspanya'nın üç net pozisyonuna karşılık beş net pozisyon buldu. Kane, Pau Cubarsi'nin kendisini düşürmesinin ardından ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıyı gole çevirdi. İspanya ise devre arasına kaleyi bulan tek bir şut çekemeden girdi.

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İspanya'nın taktik düzeni

Luis de la Fuente de 4-2-3-1 düzenini tercih etti. Orta sahada Martin Zubimendi ve Fabian Ruiz, onların önünde Lamine Yamal, Mikel Merino ve Alex Baena, en uçta ise Mikel Oyarzabal yer aldı. İspanya'nın planı, ataklarının %43'ünü geliştirdiği sağ kanatta Yamal üzerinden işledi. İki takım da aynı kanattan hücum ettiği için Yamal ile Hall arasındaki mücadele gecenin kilit eşleşmesi hâline geldi.

İlk yarıda bu mücadeleden İngiltere üstün çıktı. İspanya, Anderson'ın kırmızı kartına kadar yalnızca dört şut çekebildi. Bu şutların tamamı ilk yarıda geldi ve hiçbiri kaleyi bulmadı. Ev sahibinin ilk fırsatları, sakatlanan Marc Pubill'in yerine 21. dakikada oyuna giren Pedro Porro'dan geldi. Porro, bir kafa vuruşu ve uzak mesafeden çektiği bir şutla gole yaklaştı.

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Taktik hamleler

De la Fuente, devre arasında üç değişiklik yaparak Cubarsi, Ruiz ve Merino'nun yerine Dean Huijsen, Pedri ve Fermin Lopez'i oyuna aldı. Buna rağmen İngiltere, ikinci yarının ilk 12 dakikasında iki gol buldu. Ezri Konsa, 53. dakikada Rice'ın kornerinde bomboş pozisyonda kafayı vurdu. Dört dakika sonra ise Bellingham'ın pasıyla arka direkte topla buluşan Ben White üçüncü golü attı. Bu gollerin hiçbiri hava toplarındaki üstünlükten kaynaklanmadı. İki takım da hava toplarında tam 10'ar mücadele kazandı; İngiltere farkı topu kazanıp hızla kullanarak yarattı.

Kırılma anı, İngiltere'nin kendi hatasıyla geldi. Jarell Quansah 63. dakikada topu ayağında kaybetti, Yamal kaleye doğru ilerledi ve Anderson onu geriye çekti. O ana kadar orta sahada beş faul yapmış olan Anderson, bu müdahalesinin ardından kırmızı kart gördü. Oyarzabal iki dakika sonra penaltıyı gole çevirdi.

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O andan itibaren oyuna İspanya hâkim oldu. Ev sahibi, 23 şutunun 19'unu kırmızı karttan sonra çekti. İngiltere ise yalnızca bir şut bulabildi: Kane'in 74. dakikada engellenen vuruşu. Her şeyin merkezinde Yamal vardı. Hall'u daha sık geçmeye başlayan Yamal, son 20 dakikada beş şut çekti ve ikinci golün hazırlayıcısı oldu.

Maç içindeki değişiklikler

Zubimendi'nin 72. dakikada sakatlanması De la Fuente'yi değişikliğe zorladı. İspanya'ya iki kanatta da hız kazandırmak için Nico Williams'ı oyuna aldı. Üç dakika sonra Gordon orta sahada topu kaybetti. Yamal hızlı hücumda İngiltere savunmasının arkasına orta yaptı, Williams da direğin iç kısmına çarpan bir vuruşla golü buldu.

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Tuchel'in değişiklikleri ise tamamen üstünlüğü korumaya yönelikti. Kane'i 78. dakikada Myles Lewis-Skelly ile değiştirip Gordon'ı ilerideki odak noktası olarak bıraktı. 83. dakikada Bellingham ve Gordon'ın yerine Djed Spence ile Dominic Calvert-Lewin'i oyuna aldı. Dan Burn ise 89. dakikada White'ın yerine girdi.

İngiltere ceza sahasını savunmak zorunda kaldı ve İspanya'nın sekiz uzaklaştırmasına karşılık topu 32 kez uzaklaştırdı. White'ın 84. dakikada son anda yaptığı blok, Williams'ın kesin bir golünü önledi. Kalanını Trafford halletti. Trafford, ikisi kritik olmak üzere altı kurtarış yaptı ve 0,29 golü önlediği kaydedildi. En iyi kurtarışları maçın sonunda geldi: Önce Fermin'in şutunu çıkardı, ardından Aymeric Laporte'un dönen topa vuruşunu parmaklarının ucuyla direğin yanından dışarı gönderdi. Simon ise iki kurtarış yaptı ve karşılaştığı şutlardan beklenenden 0,58 gol daha fazlasını yedi.

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Sonuç

İngiltere galibiyetin temelini ilk bir saatte attı. Tuchel'in takımı önde baskı kurdu, Hall üzerinden sol kanattan hücum etti, yerdeki mücadelelerde İspanya'ya üstünlük sağladı ve fırsatlarını gole çevirdi. İspanya'nın maç sonundaki baskısı ise ancak kırmızı kartın ve İngiltere'nin iki top kaybının ardından geldi. Bu baskı son yarım saati bir kuşatmaya çevirmeye yetti ama Trafford'u geçmeye yetmedi. İngiltere grubu averajla lider bitirdi; İspanya'nın uzun yenilmezlik serisi ise kendi başkentinde sona erdi.