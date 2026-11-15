Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Riyadh Air Metropolitano'da İspanya'yı 3-2 yenerek Uluslar Ligi A3 Grubu'ndaki liderlik mücadelesini kazandı. Averajla ilk sırayı alan İngiltere, dünya şampiyonunun 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Reklam

Maç sonu istatistikleri, İspanya'nın rakip kaleyi kuşattığını düşündürüyor . Ev sahibi ekip yüzde 64 topa sahip oldu, İngiltere'nin 243 pasına karşılık 462 pas yaptı ve rakibinin dokuz şutuna karşılık 23 şut çekti. Ancak bu rakamlar, birbirinden çok farklı iki maç bölümünü gizliyor. İngiltere ilk bir saat boyunca baskısıyla İspanya'yı hataya zorlayıp 3-0 öne geçti. Elliot Anderson'ın 63. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından İspanya tüm gücüyle hücuma yüklendi. Ev sahibinin liderliğini korumasını sağlayacak beraberliği elde etmesinin önünde yalnızca James Trafford vardı.

İngiltere'nin taktik düzeni

Tuchel, Declan Rice ve Anderson'ın önünde Morgan Rogers, Jude Bellingham ve Anthony Gordon'a, en ileride ise Harry Kane'e yer verdiği 4-2-3-1 düzenini tercih etti. İngiltere, geriye çekilmek bir yana, ilk düdükten itibaren İspanya'nın üzerine gitti. İlk 11 dakikada yüzde 69 topa sahip oldu ve önde baskısıyla İspanya'nın geriden oyun kurmasına fırsat tanımadı. Yedinci dakikada ev sahibi ekip geriden çıkmaya çalışırken topu kazanan İngiltere'de Kane'in gelişine çektiği şut az farkla dışarı gitti.

İngiltere'nin hücumda başlıca tercihi sol kanattı. Ataklarının yüzde 46'sı, Lewis Hall'un neredeyse ilave bir kanat oyuncusu gibi görev yaptığı bu taraftan gelişti. Hall, dokuzuncu dakikada gelişine tehlikeli bir orta yaptı, 18. dakikada Rogers'ın şutuna pozisyon hazırladı ve bir dakika sonra topu sürerek İspanya ceza sahasına girdi.

İngiltere topu kullanırken de çok daha etkiliydi. Denediği 20 çalımın 18'inde başarılı oldu ve yerdeki ikili mücadelelerin yüzde 65'ini kazandı. Bellingham ise topu her aldığında İspanya savunmasının üzerine sürdü. Duran toplar baskıyı daha da artırdı. İngiltere'nin ilk kornerinde Bellingham, ikinci dakikada yakın mesafeden bir şut çekti; kısa süre sonraki bir başka kornerde de Unai Simon müdahale etmek zorunda kaldı.

Reklam Reklam

En önemlisi, daha net fırsatları İngiltere yarattı. Dokuz şutunun beklenen gol (xG) değeri 2,28'di ve İspanya'nın üçüne karşılık beş net gol fırsatı buldu. Pau Cubarsi'nin kendisini düşürmesiyle kazanılan penaltıyı ilk yarının uzatma dakikalarında Kane gole çevirdi. İspanya ise devreye kaleyi bulan tek bir şut çekemeden girdi.

Related Topics

İspanya'nın taktik düzeni

Luis de la Fuente de 4-2-3-1 dizilişini tercih etti. Orta sahadaki Martin Zubimendi ve Fabian Ruiz'in önünde Lamine Yamal, Mikel Merino ve Alex Baena, en ileride ise Mikel Oyarzabal yer aldı. İspanya'nın planı, ataklarının yüzde 43'ünü geliştirdiği sağ kanatta Yamal üzerinden şekillendi. İki takım da aynı kanattan hücum ettiği için Yamal ile Hall arasındaki mücadele gecenin kilit eşleşmesiydi.

İlk yarıda bu mücadeleyi İngiltere kazandı. İspanya, Anderson'ın kırmızı kartına kadar yalnızca dört şut çekebildi. Bunların tamamı ilk yarıdaydı ve hiçbiri kaleyi bulmadı. İlk fırsatları, sakatlanan Marc Pubill'in yerine 21. dakikada oyuna giren Pedro Porro yakaladı. Porro, bir kafa vuruşuyla ve uzaktan çektiği bir şutla gole yaklaştı.

Reklam

Taktik hamleler

De la Fuente, devre arasında üç değişiklik yaparak Cubarsi, Ruiz ve Merino'nun yerine Dean Huijsen, Pedri ve Fermin Lopez'i oyuna aldı. Buna rağmen İngiltere, ikinci yarının ilk 12 dakikasında iki gol buldu. Ezri Konsa, 53. dakikada Rice'ın kullandığı kornerde bomboş durumda kafayı vurdu. Dört dakika sonra ise Bellingham'ın arka direğe gönderdiği pası Ben White üçüncü gole çevirdi. İki gol de hava toplarındaki üstünlükten kaynaklanmadı. Takımlar hava topu mücadelelerinde tam 10'ar kez üstün geldi; İngiltere'nin fark yarattığı nokta topu kazanıp hızla ileri taşımasıydı.

Kırılma anı, İngiltere'nin kendi hatasıyla geldi. Jarell Quansah, 63. dakikada topu ayağında kaptırdı. Kaleye doğru ilerleyen Yamal'ı Anderson geriye çekti. O ana kadar orta sahada beş faul yapmış olan Anderson, bu müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü. Oyarzabal iki dakika sonra penaltıyı gole çevirdi.

Reklam

O andan itibaren maçın kontrolü İspanya'ya geçti. Ev sahibi ekip, 23 şutunun 19'unu kırmızı karttan sonra çekti. İngiltere'nin ise bu bölümdeki tek şutu, Kane'in 74. dakikada engellenen vuruşuydu. Yamal her pozisyonun merkezindeydi. Hall'u daha sık geçti, son 20 dakikada beş şut çekti ve ikinci golün hazırlayıcısı oldu.

Maç içindeki değişiklikler

Zubimendi'nin 72. dakikada sakatlanması De la Fuente'yi değişikliğe zorladı. İspanya'ya iki kanatta da sürat kazandırmak için Nico Williams'ı oyuna aldı. Üç dakika sonra Gordon orta sahada topu kaybetti. Yamal, hızlı hücumda İngiltere savunmasının arkasına orta yaptı ve Williams'ın vuruşunda top direğin iç kısmına çarpıp ağlara gitti.

Reklam

Tuchel'in değişiklikleri tamamen üstünlüğü korumaya yönelikti. Kane'i 78. dakikada Myles Lewis-Skelly ile değiştirerek Gordon'ı hücumun odak noktası olarak bıraktı. Ardından 83. dakikada Bellingham ve Gordon'ın yerine Djed Spence ile Dominic Calvert-Lewin'i oyuna aldı. Dan Burn ise 89. dakikada White'ın yerine girdi.

Ceza sahasını savunmak zorunda kalan İngiltere, İspanya'nın sekizine karşılık 32 kez topu uzaklaştırdı. White'ın 84. dakikadaki son anda yaptığı müdahale, Williams'ın kesin bir golünü önledi. Gerisini Trafford halletti. İki kritik kurtarış dâhil toplam altı kurtarış yaptı ve 0,29 golü önlediği hesaplandı. En iyi kurtarışları maçın sonunda geldi: Önce Fermin'in şutunu çıkardı, ardından Aymeric Laporte'un dönen topa vuruşunu parmaklarının ucuyla direğin yanından dışarı çeldi. Simon ise iki kurtarış yaptı ve karşılaştığı şutlara göre beklenenin 0,58 gol altında kaldı.

Reklam

Sonuç

İngiltere galibiyetin temelini ilk bir saatte attı. Tuchel'in ekibi önde baskı yaptı, Hall üzerinden sol kanattan hücum etti, yerdeki mücadelelerde İspanya'ya üstünlük kurdu ve fırsatlarını gole çevirdi. İspanya'nın son bölümdeki baskısı ise ancak kırmızı kart ve İngiltere'nin topu iki kez kaptırmasının ardından geldi. Bu, son yarım saati İspanya'nın kuşatmasına dönüştürmeye yetti ama Trafford'u geçmeye yetmedi. İngiltere grubu averajla lider bitirdi; İspanya'nın uzun yenilmezlik serisi ise kendi başkentinde sona erdi.