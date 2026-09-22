Dünya futbolunun iki gücü, İngiltere'nin Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İspanya'yı ağırlayacağı dev UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Bu maç, Avrupa şampiyonasındaki unutulmaz mücadelelerinin ardından kaçırılmayacak bir randevu niteliği taşırken, uluslararası futbolun üst düzey heyecanını oyunun en ikonik statlarından birine taşıyor.

Wembley Stadyumu'ndaki koltuklara talep son derece yüksek, ancak yerinizi almak zor olmak zorunda değil. GOAL, tüm temel maç bilgilerini, programı, resmi bilet fiyat aralıklarını ve biletlerinizi şu anda internetten nereden satın alabileceğinizi sunuyor.

İspanya - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İspanya - İngiltere maçı Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak, bu karşılaşma için resmi yayın bilgisi ise şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 6 15 Kas 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

İspanya - İngiltere biletleri nereden alınır?

Resmi biletler, England Football üzerindeki FA Ticketing portalı ile UEFA'nın resmi kanalları üzerinden dağıtılıyor. Genel satış dönemleri ve England Supporters Travel Club üyeleri için öncelikli erişim pencereleri maçtan birkaç hafta önce açılıyor, ancak birincil kontenjanlar düzenli olarak çok hızlı tükeniyor.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar, başlama vuruşu öncesinde yerinizi güvence altına almak için başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

İspanya - İngiltere biletleri ne kadar?

Resmi bilet sağlayıcısındaki birincil bilet fiyatları, Kategori 4 koltuklar için 35 £'dan başlıyor; standart yetişkin fiyatları ana stat katmanlarında 80 £'a kadar çıkarken, aile tribünü biletleri de 25 £'dan başlıyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunuyor; fiyatlar yaklaşık 76 £'dan başlıyor.

İspanya - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İspanya - İngiltere form durumu

İspanya bu maça, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın beşini de kazanmış olarak geliyor; bu süreçte yedi gol atıp üç gol yedi. Son sonuçları, Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı alınan 1-0'lık galibiyet oldu ve böylece kusursuz bir turnuva kampanyası tamamlandı. Bu serinin daha önceki maçlarında yarı finalde Fransa'yı 2-0 yendiler ve çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 mağlup ettiler. Luis de la Fuente'nin ekibi bu beş karşılaşmanın hiçbirinde mağlubiyet yaşamadı.

İngiltere'nin son beş maçı dört galibiyet ve bir yenilgi getirdi; İngiltere bu gollü seride 11 gol atarken 11 gol yedi. Son maçları, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'ya karşı alınan 4-6'lık galibiyetti; ardından finalde Arjantin'e 1-2 kaybederek turnuvayı noktaladılar. Daha önceki sonuçlar arasında Norveç'e karşı 1-2'lik galibiyet ve Meksika karşısında alınan 2-3'lük zafer de vardı.

İspanya - İngiltere: Son karşılıklı maçların karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Euro 2024'te oynandı ve İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Son beş buluşmada üstünlük, İngiltere'nin bir galibiyetine karşılık üç galibiyeti bulunan İspanya'da; bir maç ise berabere bitti. Özellikle Uluslar Ligi'nde, İspanya Ekim 2018'de Madrid'de 2-3 kazanırken, İngiltere bir önceki ay rövanş karşılaşmasını 1-2 kazandı.



