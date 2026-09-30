Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal, 2026 yılında Ballon d'Or'u kimin kazanacağına dair süregelen tartışmanın önemini azaltarak kendisi için oynadığını vurguladı.

Yamal dün akşam İspanya Milli Takımı ile muhteşem bir performans sergiledi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı'nda takımını Hırvatistan karşısında (4-1) galibiyete taşıdı; iki gol atıp bir gol de hazırladı.

Yamal, topu Barça'daki takım arkadaşı Hırvat kaleci Livakovic'i geçerek yakın köşeye yerleştirdiği ilk golünü şöyle anlattı: "Onu antrenmanlardan tanıyorum, antrenmanları ve neler yaptığını düşündüm, sonra top ağlarla buluştu."

Maçın ardından yaptığı açıklamalarda "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Başından itibaren her zaman tam konsantre olmalı, teknik direktörün talimatlarına ve kendi aramızda konuştuklarımıza bağlı kalmalıyız; bu galibiyetten dolayı çok mutluyum."

Oylaması aslında çoktan sona ermiş olan Ballon d'Or tartışmasıyla ilgili olarak Yamal şunları söyledi: "Ben sadece bu Ballon d'Or için oynamıyorum, kendim için, taraftarlar için, gelecek sezon için ve galibiyetler kazanmayı sürdürmek adına ülkemin milli takımı için oynuyorum."

Performansının kendisini ödüle yaklaştırıp yaklaştırmadığı sorulduğunda ise şu cevabı verdi: "Bilmiyorum, ben oy kullanmıyorum, kimin kazandığını da bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Sadece beklemek ve oynamaya devam etmek zorundayım."

Barcelona'nın yıldızı mevcut seviyesinden ve durumundan son derece mutlu görünüyordu; İspanya Milli Takımı ile geçirdiği en iyi gecelerinden birinin ardından şunları söyledi: "Feyenoord maçından önce de söylemiştim, bu, en yüksek mutluluğu hissettiğim an ve bunun gerçekten tadını çıkarıyorum."



