İspanyol sükûneti ile Fas hırsı arasında, tüm gözler 2030 Dünya Kupası'nın en önemli koltuklarından biri etrafında yaşanacak yeni bir mücadeleye çevriliyor: Final maçı. İspanya finali kendi topraklarında tutmak için güvenle hareket ederken, Fas da ortak dosyadan daha büyük kazanımlar elde etmek için güçlü bir şekilde baskı yapmayı sürdürüyor. Tüm bunlar, turnuvanın haritasını yeniden çizebilecek yeni bir senaryonun ortasında gerçekleşiyor.

İspanya Futbol Federasyonu, final maçının İspanya'da oynanmasını güvence altına almak için hamlelerini sürdürüyor. Bu hamlelerin dayanağı, Portekiz'le kurduğu ortaklığın yanı sıra, 2030 Dünya Kupası'nın organizasyonunda başrol sahibi olması itibarıyla ülkenin sportif ve lojistik konumu. Finale ev sahipliği yapacak stadın kimliği ise resmî olarak henüz kesinleşmiş değil; Madrid ve Barselona şehirleri masadaki en öne çıkan seçenekler arasında yer almaya devam ediyor.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán şunları söyledi: "Final maçı İspanya'da oynanmalı, başka bir seçenek yok. Biz her alanda küresel çapta bir süper güç ve öncüyüz, ancak en büyük mutluluk final maçını İspanya'da oynamak olacak." Louzán, ülkesinin turnuvanın en önemli maçına ev sahipliği yapma hakkı konusunda kuşkuya yer görmediğini vurguladı.

Buna karşılık Fas'ın kolayca geri adım atmaya hazır olmadığı görülüyor. Fevzi Lekcaa, ülkesinin ev sahipliği dosyasındaki konumunu güçlendirmek için güçlü hamlelere öncülük ederken, turnuvanın en öne çıkan merkezlerinden biri olarak Kazablanka'ya doğru net bir yönelim söz konusu. Fas, yaklaşık 115 bin seyirci kapasiteli devasa bir stat inşa etmek için çalışıyor; bu adım, ülkenin Dünya Kupası'nın en önemli maçlarından birine, hatta belki de final maçının kendisine ev sahipliği yapma hırsını yansıtıyor.









Fas'ta açılış, İspanya'da final mi?

Bu mücadelenin ortasında, ara bir çözümü temsil edebilecek bir senaryo öne çıkıyor: "Açılış maçının Fas'ta, final maçının ise İspanya'da oynanması." Bu, İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre gündemde.

Bu öneri, İspanya en önemli karşılaşmayı elinde tutarken, Fas'a turnuvanın açılışında öne çıkan bir varlık kazandırabilir. Ancak aynı zamanda, Dünya Kupası'nın ilk edisyonunun üzerinden 100 yıl geçmesini kutlamak amacıyla dosyaya dahil olan üç Güney Amerika ülkesinin katılımının nasıl bir biçim alacağına dair soru işaretlerini de gündeme getiriyor.

Kulis arkasındaki müzakereler sürerken, İspanya final dosyasını kendi lehine sonuçlandırmaya kararlı görünüyor; Fas ise 2030 Dünya Kupası'ndan mümkün olan en büyük kazanımları elde etmek için baskısını sürdürüyor.

FIFA seçimlerinin yaklaşması ve Avrupa Futbol Federasyonu içindeki bazı hesapların karmaşıklaşmasıyla birlikte, 2030 Dünya Kupası finalinin kaderi son sözün söylenmesi beklenirken hâlâ birden fazla olasılığa açık durumda.