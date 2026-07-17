İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finalini tehdit eden korkutucu bir uyarı

New York ve New Jersey, futbol dünyasının en önemli etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu, ancak maçın başlama düdüğüne birkaç gün kala beklenmedik bir tehdit ortaya çıktı. Herkesin dikkatini İspanya ile Arjantin arasında oynanacak beklenen maçın teknik hazırlıklarına vermesi gerekirken, gözler gökyüzüne çevrildi; Kanada’daki orman yangınlarından kaynaklanan yoğun duman, maçın güvenli koşullarda oynanabileceğine dair endişeleri artırıyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, ABD yetkilileri hava kalitesini 24 saat boyunca izliyor; hava tahminleri şimdilik olumlu görünse de nihai karar, önümüzdeki saatlerde New Jersey semalarında yaşanacak gelişmelere bağlı olacak.

New York şehri alışılmadık bir manzarayla uyandı; Manhattan'ın ufku yoğun bir gri sis tabakasının arkasında kaybolurken, koronavirüs salgınıyla birlikte ortadan kaybolan maskeler yıllar sonra sokaklarda yeniden görülmeye başladı.

İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finaline sadece üç gün kala, Kanada'da alev alev yanan orman yangınları, dünyanın en büyük futbol etkinliğini beklenmedik bir çevresel tehditle karşı karşıya bıraktı.

Acil tıp uzmanı ve Küresel İklim ve Sağlık Koalisyonu temsilcisi Dr. Courtney Howard, “Hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştığında oyuncular açık havada antrenman yapmamalıdır. Temiz havalı kapalı tesisler aramalarını tavsiye ederim” dedi.

Endişeler artmasına rağmen, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) şu ana kadar maçın ertelenme olasılığından bahsetmiyor. Ancak yangınlardan yükselen duman, "MetLife" stadyumunu sürekli gözetim altında tutuyor; bu durum, finalin oynanmasını tehdit eden doğrudan bir tehlike nedeniyle değil, hava kalitesinin New York ve New Jersey’deki sağlık ve meteoroloji yetkilileri için en önemli konu haline gelmesi nedeniyle.

Hava kalitesi endeksi... Finalin kaderini belirleyebilecek rakam

ABD yetkilileri hava kirliliği konusunda uyarılar yayınlayarak, açık havada fiziksel aktivitelerin azaltılmasını tavsiye etti ve solunum sistemi rahatsızlıkları olan kişilerin ek önlemler almasını istedi.

Herkes, havadaki kirletici partikül konsantrasyonunu izleyen ve rüzgârın yönü ve hızına bağlı olarak birkaç saat içinde büyük ölçüde değişebilen Hava Kalitesi Endeksi’ni (AQI) takip ediyor.

"Marca" gazetesinin belirttiği üzere, maçın oynanıp oynanmayacağının belirleyici faktörü, New York metropol bölgesinde görülen gri gökyüzü veya havada yayılan duman kokusu değil, Hava Kalitesi Endeksi’nin (AQI) gerçek değeri olacaktır.

Bu endeks belirli seviyeleri aştığında, sağlık yetkilileri havanın yoğun fiziksel aktiviteler için artık güvenli olmadığını değerlendirir.

Perşembe günü, izleme istasyonları, New Jersey eyaletinin bazı bölgelerinde günün belirli saatlerinde “hassas gruplar için sağlıksız” ile “tehlikeli” arasında değişen seviyeler kaydetti.

Bununla birlikte, Dünya Kupası sırasında gündeme gelen en büyük sorulardan biri hâlâ cevapsız kalıyor; zira Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), hava kirliliği nedeniyle bir maçın ertelenmesini gerektirecek asgari sınırı veya resmi eşiği henüz belirlemedi.

Dolayısıyla, “Marca” gazetesinin aktardığına göre, maçın oynanacağı sırada hava kalitesi endeksi güvenli olmayan seviyelere ulaşırsa, alınacak olası herhangi bir karar sağlık yetkilileri ve meteoroloji kurumlarının değerlendirmelerine bağlı olacaktır.

Yağmurlar, organizatörlere bir parça umut veriyor

Hakim olan endişeye rağmen, hava tahminleri organizatörlere finalin planlandığı tarihte oynanması konusunda bir miktar iyimserlik veriyor.

Meteorolojik modeller, Cumartesi günü şiddetli yağmurların yağma olasılığını gösteriyor; bunu Pazar günü şafak vakti soğuk bir hava dalgasının gelmesi izleyecek. Bu durum, maçın başlamasından önce New York ve New Jersey üzerinde biriken dumanın dağılmasına katkıda bulunabilir.

Bu nedenle, ne ABD yetkilileri ne de Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) şu anda finalin ertelenmesi seçeneğini değerlendiriyor.

Ancak uzmanlar, dumanın hareketinin rüzgar yönüyle doğrudan bağlantılı olduğu ve bu durumun koşulların hızla değişmesine yol açabileceği konusunda uyarıyor; bu nedenle hava kalitesi verileri 24 saat boyunca sürekli olarak güncelleniyor.

Bu bağlamda Dr. Courtney Howard, sporcuların bu tür koşullara maruz kalmasının tehlikesine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bunlar seçkin sporcular ve performans sırasında akciğerleri aracılığıyla muazzam miktarda hava tüketiyorlar. Hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştığında açık havada antrenman yapmamalılar; temiz havaya sahip kapalı tesisler aramalarını tavsiye ederim."

Bu açıklamalar, teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımının, bölgeyi kaplayan yoğun duman tabakasına rağmen East Hanover kentinde bir antrenman seansı gerçekleştirmesinin ardından Associated Press ajansına yapıldı.