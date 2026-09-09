İspanya'yı sarsan bir davada çarpıcı bir gelişme yaşandı. İspanya İçişleri Bakanlığı, Elche kentinde Barcelona takımının reşit olmayan bir taraftarına vahşice saldıran Ulusal Polis mensupları hakkında acil disiplin işlemi başlattı. Bakanlık, kararın polisin davranışının "hiçbir şekilde gerekçelendirilemez" olduğunun ortaya çıkmasının ardından alındığını belirtti.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, çarşamba günü parlamentodaki hükümet sorgu oturumunda, Milletvekili Marta Madrenas'ın sorusuna yanıt olarak ağır görevi kötüye kullanma iddialarına yönelik resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Marlaska, ilk iç soruşturmanın "gizli bilgilerin", bu davranışların ağır ya da çok ağır bir suç teşkil edip etmediğini belirlemek üzere resmi bir incelemeye tabi tutulması gerektiği sonucuna vardığını açıkladı. Bakan, kişinin "tamamen meşru" bir sembol olan Katalonya bayrağını (Senyera) taşıyor olmasından bağımsız olarak, bu davranışın gerekçelendirilemez olduğunu vurguladı.

Reşit olmayan bir taraftar ve "Estelada" bayrağı: Saldırının ayrıntıları

Olayın ayrıntıları 23 Ağustos'a, Barcelona ile Elche maçından öncesine dayanıyor. Polis, Martínez Valero Stadı yakınında Katalonya bağımsızlık bayrağı olan "Estelada" bayrağını taşıdığı için reşit olmayan bir taraftarı gözaltına alarak şiddet kullanıp alıkoydu.

Barcelona Başkanı Joan Laporta bu davranışı alenen "orantısız ve şiddet içeren" olarak nitelendirdi ve ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi bulunmadığını belirtti. Katalan kulübü ise sert bir dille yayımladığı açıklamada, üyelerine ve taraftarlarına karşı "aşırı ve gerekçesiz güç kullanımını" en güçlü ifadelerle kınadı.

Geniş çaplı dayanışma ve ikinci bir olay

Gencin davası kulüp içinde geniş çaplı bir dayanışmayla karşılandı; yıldız oyuncu Gavi ve Başkan Laporta gibi önde gelen isimler, mağdura ve ailesine tam desteklerini dile getirdi.

Bununla bağlantılı olarak, Junts Partisi milletvekili geçen pazar günü Alcorcón'da (Madrid) Estelada bayrağıyla ilgili benzer bir olayın yaşandığını kınadı. Bakan, bu olayın "kendi bağlamına oturtulması" gerektiğine dikkat çekmekle birlikte, koşullarının Elche olayının koşullarından "tamamen farklı ve ayrı" olduğunu belirtti.

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