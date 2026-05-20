İspanya için büyük bir hayal kırıklığı: FC Barcelona'nın yıldız oyuncusu ameliyat olacak ve Dünya Kupası'nı kaçıracak

İspanya büyük bir darbe aldı. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Fermín López ameliyat gerektiren bir sakatlık geçirdi ve 2026 Dünya Kupası kadrosuna katılamayacak.

FC Barcelona'nın orta saha oyuncusu ayağını kırdı ve dünya kupası finallerine yetişemeyecek.

López, İspanya milli takımında yedi kez forma giymiş ve son milli maçlarda milli takımın ilk onbirinde yer almıştı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Barcelona'nın orta sahasında büyük ses getirdi. Otuz lig maçında altı gol attı ve dokuz asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise daha da parladı. Milyar dolarlık turnuvada 11 kez forma giydi ve bu maçlarda 6 gol attı, 4 asist yaptı.

İspanya milli takımı, Fermín López'in yerine Dani Olmo (FC Barcelona) ve Fabián Ruiz'i düşünüyor.

Mevcut Avrupa şampiyonu olan takımın kadrosu 1 Haziran'a kadar açıklanacak.