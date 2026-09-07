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UEFA Nations League A
team-logoİspanya
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoHırvatistan
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İspanya - Hırvatistan maçı bileti nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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UEFA Nations League A
Hırvatistan
İspanya

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A'da Hırvatistan'la karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Son dünya şampiyonu İspanya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine Sevilla'da Hırvatistan karşısında başlayacak; iki ekip bir hafta sonra bu kez Split'te yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da İngiltere ve Çekya'nın da yer aldığı güçlü A Ligi A3 Grubu fikstürünün parçası olurken, iki takımın kalitesi düşünüldüğünde bu erken dönem çift maç büyük önem taşıyor.

GOAL, maç tarihleri, fiyatlar ve biletlerin nereden alınacağı dahil olmak üzere İspanya-Hırvatistan bileti hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

İspanya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İspanya-Hırvatistan maçı, 26 Eylül 2026'da Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán'da oynanacak. Kesin yerel başlama saati ise UEFA tarafından daha sonra doğrulanacak.

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UEFA Nations League A - Hafta 2
Estadio R. Sanchez Pizjuan

İspanya-Hırvatistan biletleri nereden alınır?

Sevilla ayağının biletleri ilk olarak RFEF'nin resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuldu ve maç tamamen tükenmeden önce federasyon üyelerine öncelik verildi. Split'teki deplasman ayağı için de ilk resmi başvuru noktası eşdeğer şekilde Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun (HNS) resmi kanalları.

Sevilla ayağındaki biletler çok kısa sürede tükendiği için, özellikle de İspanya'nın Dünya Kupası zaferinden bu yana artan profili göz önüne alındığında, Split'teki deplasman maçı için de erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor.

İspanya-Hırvatistan biletleri ne kadar?

Sevilla ayağındaki resmi fiyatlandırma, maç kaynakta tükenmeden önce RFEF'nin bilet satış kanalları üzerinden belirlendi. Split ayağı için de aynı şekilde HNS'nin resmi fiyatlandırması geçerli.

  • Sevilla (kaynakta tükendi): resmi stokta bilet kalmadığı için, İspanya'nın Dünya Kupası zaferine yönelik yoğun talep nedeniyle ikincil piyasadaki yeniden satış fiyatları nominal değerin oldukça üzerine çıkmış durumda
  • Split en ucuz koltuklar: genellikle kale arkası üst tribünlerde, yaklaşık 45 € ile 60 € arasında
  • Split orta segment koltuklar: çizgi kenarını daha net gören bu yerler genel olarak 90 € ile 160 € arasında
  • Split premium koltuklar: mevcut en iyi görüşü isteyen taraftarlar için 250 €'nun üzerinde

Resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurmanız gereken yer StubHub. Dünya şampiyonunun yer aldığı her maçta olduğu gibi fiyatlar hızla değişebileceğinden, belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi mümkün olduğunca erken ayırtmak daha güvenli seçenek olacaktır.

İspanya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İspanya-Hırvatistan form durumu

İspanya bu maça son beş maçını da kazanmış olarak geliyor ve bu galibiyetlerin tamamı 2026 Dünya Kupası'nda alındı. Finalde Arjantin'i 1-0 yendiler; daha önce de Avusturya'yı 3-0, Portekiz'i 1-0, Belçika'yı 2-1 ve Fransa'yı 2-0 mağlup ettiler. Bu beş maçta İspanya yedi gol atıp hiç gol yemedi ve her karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Hırvatistan'ın son beş sonucu ise daha değişken. Üç galibiyet ve iki yenilgi aldılar; son maçları ise Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'e karşı 2-1'lik mağlubiyet oldu. Turnuvanın daha önceki bölümünde Gana'yı 2-1 ve Panama'yı 1-0 yendiler, ancak grup aşamasında İngiltere'ye 4-2 kaybettiler. Hırvatistan bu beş maçta toplam yedi gol attı ve dokuz gol yedi.

ESP

ESP - Form

AUT
K3-0
POR
K0-1
BEL
K2-1
FRA
K0-2
ARG
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
CRO

CRO - Form

SVN
K2-1
ENG
K4-2
PAN
K0-1
GHA
K2-1
POR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İspanya-Hırvatistan: Son karşılaşmalardaki rekabet

Bu iki takım arasındaki en son maç Euro 2024'te oynandı ve İspanya 3-0 kazandı. Ondan önce iki ekip, Haziran 2023'teki bir Uluslar Ligi maçında 0-0 berabere kaldı. Son beş karşılaşmaya bakıldığında daha güçlü sicil İspanya'da. Takımın en net galibiyeti ise Eylül 2018'de Uluslar Ligi'nde sahasında aldığı 6-0'lık zaferdi. Bu beş maçta toplam 19 gol atıldı.

Kafa Kafaya

İspanyaÇizimHırvatistan
4
0
1
European Championship
İspanya badge
İspanya
ESP
3
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
MS
UEFA Nations League A
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
İspanya badge
İspanya
ESP
0
MS
European Championship
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
3
İspanya badge
İspanya
ESP
5
MS
UEFA Nations League A
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
3
İspanya badge
İspanya
ESP
2
MS
UEFA Nations League A
İspanya badge
İspanya
ESP
6
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
MS
13Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı1/5


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