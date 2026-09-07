İspanya - Hırvatistan biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Dünyanın son şampiyonu İspanya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine Sevilla'da Hırvatistan karşısında başlayacak; iki ekip sadece bir hafta sonra bu kez Split'te yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da İngiltere ve Çekya'nın da yer aldığı zorlu A Ligi 3. Grup takviminin parçası ve iki takımın kalitesi düşünüldüğünde bu erken dönem çift maç büyük önem taşıyor.

GOAL, maç tarihleri, fiyatlar ve biletlerin nereden alınabileceği dahil olmak üzere İspanya-Hırvatistan biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

İspanya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İspanya-Hırvatistan maçı, 26 Eylül 2026'da Sevilla'daki Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán'da oynanacak. Kesin yerel başlama saati ise UEFA tarafından daha sonra açıklanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 2 29 Eyl 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

İspanya-Hırvatistan biletleri nereden alınır?

Özellikle Sevilla ayağında biletlerin tükenmiş olması nedeniyle, bu çift maç için bilet bulmanın en güvenilir yolu StubHub üzerinden satın almak. Dünyanın en büyük bilet pazar yerlerinden biri olan StubHub, Sevilla'daki Ramón Sánchez-Pizjuán'dan Split'teki Poljud Stadyumu'na kadar her iki maç için de geniş bir oturma seçeneği sunuyor.

Bu eşleşme için StubHub'a göz atmaya değer olmasının nedenleri şöyle:

Tükenen bir maça erişim - Sevilla'daki resmi biletler tükendiği için, 29 Eylül'deki maça gitmenin kalan az sayıdaki yollarından biri StubHub

Garantili transfer - her satın alma, StubHub'ın FanProtect programı tarafından korunuyor; bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor

Federasyon üyeliği gerekmiyor - RFEF veya HNS'nin resmi kanallarına erişimi olmayan uluslararası taraftarlar için kullanışlı

Geniş koltuk seçeneği - her iki statta da üst kat koltuklarından premium orta blok seçeneklerine kadar farklı alternatifler mevcut

Hospitality paketleri - iki maçtan herhangi birinde daha kapsamlı bir maç günü deneyimi isteyen taraftarlar için mevcut

Sevilla ayağındaki biletlerin ne kadar hızlı tükendiği göz önüne alındığında, özellikle İspanya'nın Dünya Kupası zaferinden sonra artan profili nedeniyle, Split'teki deplasman maçı için de erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor.

İspanya-Hırvatistan biletleri ne kadar?

Bu çift maç için fiyatlar, karşılaşmaya, koltuk konumuna ve maça ne kadar yakın tarihte satın alma yaptığınıza göre değişiyor. StubHub üzerinde karşılaşabileceğiniz fiyatlara dair kabaca bir rehber şöyle:

Sevilla (kaynağında tükendi): resmi stok kalmadığı için, ikincil piyasadaki yeniden satış fiyatları İspanya'nın Dünya Kupası başarısına yönelik yoğun talep nedeniyle biletin nominal değerinin oldukça üzerine çıkmış durumda

Split'teki en ucuz koltuklar: genellikle kale arkası üst tribünlerde olmak üzere yaklaşık 45 € ile 60 € arasında

Split orta segment koltuklar: çoğunlukla 90 € ile 160 € arasında ve kenar çizgisine daha net bir görüş sunuyor

Dünya şampiyonunu içeren her maçta olduğu gibi, ikincil piyasadaki fiyatlar hızlı şekilde değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız, mümkün olduğunca erken bir koltuk ayırtmak daha güvenli seçenek olacaktır.

İspanya-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İspanya-Hırvatistan form durumu

İspanya bu maça son beş maçının beşini de kazanmış olarak geliyor ve bu galibiyetlerin tamamı 2026 Dünya Kupası'nda alındı. Finalde Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya, daha önce de Avusturya'yı 3-0, Portekiz'i 1-0, Belçika'yı 2-1 ve Fransa'yı 2-0 yendi. Bu beş maçta yedi gol atan İspanya, hiç gol yemedi ve her maçta kalesini gole kapattı.

Hırvatistan'ın son beş sonucu ise daha farklı bir tablo ortaya koyuyor. Üç galibiyet ve iki yenilgi alan Hırvatistan'ın son maçı, Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'e karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyet oldu. Turnuvada daha önce Gana'yı 2-1 ve Panama'yı 1-0 yenen ekip, grup aşamasında ise İngiltere'ye 4-2 kaybetti. Hırvatistan bu beş maçta yedi gol attı, dokuz gol yedi.

İspanya-Hırvatistan: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma EURO 2024'te oynandı ve İspanya 3-0 kazandı. Ondan önce iki ekip, Haziran 2023'te bir Uluslar Ligi maçında 0-0 berabere kaldı. Son beş karşılaşma genelinde daha iyi sicile sahip taraf İspanya olurken, en net galibiyetini Eylül 2018'de Uluslar Ligi'nde sahasında 6-0 kazanarak aldı. Bu beş maçta toplam 19 gol atıldı.

İspanya-Hırvatistan puan durumu

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan şu anda ilk sırada yer alırken, İspanya bu maça dördüncü sırada giriyor.