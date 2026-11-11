Como savunma oyuncusu Jacobo Ramon, İspanya A Milli Takımı'na ilk kez çağrılması karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Real Madrid'in eski genç oyuncusu, kulüp takım arkadaşı Nico Paz'a da övgüler yağdırarak Arjantinli orta saha oyuncusunu hem hücumda hem savunmada “canavar” olarak nitelendirdi.

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Ramon, İspanya A Millî Takımı'na ilk kez çağrılmasına şaşırdı

Jacobo Ramon'un Como formasıyla Serie A'da sergilediği etkileyici performans, yaklaşan maçlar öncesinde İspanya A Millî Takımı'na ilk kez çağrılmasıyla karşılık buldu. Las Rozas'taki Ciudad del Fútbol'da konuşan 21 yaşındaki oyuncu, haberi ilk başta anlamakta zorlandığını itiraf etti.

“Listede adımı görünce inanamadım,” dedi Ramon, AS'a.

Haberi nasıl öğrendiğini anlatan Ramon, “Assane Diao bana bir fotoğraf gönderdi. Açtığımda bunun başvuru çağrısı olduğunu gördüm. İlk başta inanmadım ama sonra doğru olduğunu gördüm. Oymuş, fark etmemiştim,” dedi.

İspanya A Millî Takımı'nda sıcak karşılama

Kampa geldiğinde yeni millî takım arkadaşları Ramon'u hemen aralarına aldı. Bu da A millî takımdaki ilk deneyiminin gerginliğini azalttı.

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Ramon, “Dürüst olmak gerekirse yeni gelen Víctor Muñoz dışında kimseyi tanımıyordum. Ama herkes harikaydı, karşılama çok güzeldi. Bana çok iyi davrandılar,” dedi.

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“Cubarsí ve Huijsen benimle konuşmak için sık sık yanıma geldi. Fabián, Unai Simón... Herkes. Kimseyi dışarıda bırakmak istemem.”

Como'dan takım arkadaşı Nico Paz'a büyük övgü

Ramon, Şampiyonlar Ligi'ndeki dikkat çekici performanslarıyla Avrupa çapında ilgi uyandıran Como ve Arjantin orta saha oyuncusu Nico Paz'ın olağanüstü etkisine de değindi.

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Ramon, “Harika bir oyuncu. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde kanıtlıyor; turnuvada en çok gol ve asist üreten oyunculardan biri,” dedi.

“Nico Paz'da her şey var. Savunmada da bir canavar! İnsanlar sadece hücumdaki becerilerini görüyor ama savunmada da bir canavar. Bize çok şey katıyor ve çok yardımcı oluyor.”

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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile masalsı bir karşılaşmanın hayalini kuruyor

Millî takım kariyeri başlarken Como da kıta sahnesinde ses getiriyor. Ramon, gelecekte ulaşabileceği hedeflerin hayalini kurmaktan kendini alamadı.

Eski kulübüyle karşılaşmayı hayal edip etmediği sorulduğunda gülümseyen Ramon, “Evet, evet, bunu düşündüm. Harika olurdu. Seni bir Şampiyonlar Ligi yarı finaline yazdırırım!” dedi.

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Şimdilik savunma oyuncusu, İspanya A Millî Takımı'ndaki ilk maçına çıkmaya ve kulübünün tarihî sezonunu sürdürmeye odaklanmış durumda.