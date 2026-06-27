İspanya, hatalar yapan Muslera’ya teşekkür ediyor ve Uruguay ile oynadığı çekişmeli maçın ardından Dünya Kupası’nda bir sonraki tura yükseldi

İspanya, Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin takımı, Álex Baena'nın golüyle Uruguay'ı 1-0 mağlup etti ve Uruguay turnuvadan elendi. Gol, kendi isteğiyle oyundan alınan kaleci Fernando Muslera'nın yaptığı hatanın ardından geldi. Grup birincisi İspanya, bir sonraki turda J Grubu'nun ikincisi olan Avusturya veya Cezayir ile karşılaşacak.

Bir galibiyete ihtiyacı olan Uruguay, Guadalajara’da fena bir başlangıç yapmadı; ancak İspanya savunması ve kaleci Unai Simón, birkaç tehlikeli anda pek de iyi bir izlenim bırakmadı. Uruguay bu fırsatlardan yararlanamadı.

Bundan sonra gol fırsatları oldukça sınırlı kaldı. İspanya topun hakimiyetini elinde tuttu ancak Güney Amerikalıların savunma bloğuyla zorlandı. Rodrigo Bentancur güzel bir uzak mesafeli gol atmaya çok yaklaştı, ancak şutu bir metre üstten dışarı çıktı.

İlk yarının bitimine beş dakika kala İspanya, Uruguay’a çok sert bir darbe indirdi. Marcos Llorente topu Baena’ya gönderdi; Baena dönerek pek de ikna edici olmayan bir şut çekti. Ancak Muslera devasa bir hata yaptı ve topu ellerinden kaçırdı: 0-1.

İspanya, Manuel Ugarte’nin sakatlığından en iyi şekilde yararlandı. Manchester United’ın orta saha oyuncusu, bundan yarım dakikadan az bir süre önce sol dizine kötü bir şekilde düştü ve muhtemelen ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdi.

Muslera’nın yerine eski AZ oyuncusu Sergio Rochet’in sahaya girmesiyle Uruguay, beraberlik golünü aramaya başladı. İkinci yarının başlamasından on dakika sonra Bielsa, dikkat çekici bir şekilde Valverde’yi kenara aldı. Hem Uruguay’ın hem de Real Madrid’in kaptanı, bu karardan açıkça memnun değildi.

Bu dikkat çekici anın ardından da maçta gol fırsatları azdı. Maçın son dakikalarında Uruguay, De la Cruz ve Mathías Olivera’nın şutlarıyla golü oldukça yaklaştı, ancak şansları yaver gitmedi.

İspanya maçın son dakikalarında bir kez daha üst direğe çarptı ve uzatma dakikalarında Uruguay, Federico Viñas’a yapılan iddia edilen faulün ardından penaltı talep etti. Hakem bu talebi kabul etmedi.

Uruguay, maçın son dakikalarında artık öfkesini kontrol edemedi ve İspanya oyuncularına birkaç çirkin faul yaptı. Özellikle De la Cruz ve Agustín Canobbio, müdahalelerinde (çok) ileri gittiler. İlki sarı kart görürken, Canobbio doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.