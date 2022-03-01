Kepa Arrizabalaga'nın kız arkadaşı, Chelsea'nin Carabao Kupası finalinde Liverpool'a penaltılarla mağlup olduğu maçın ardından İspanyol kaleciye yönelik eleştirilere karşılık verdi.

Kepa, 120. dakikada penaltı kalecisi olarak Thomas Tuchel tarafından tercih edilmiş ancak Liverpool'un 11 penaltısını da kurtaramamıştı. Üstüne atıp kaçırdığı penaltı ile kupanın Liverpool'a gitmesine neden olmuştu.

Gelen eleştirilerin ortasında Kepa, 2020 İspanya Güzeli kız arkadaşı Andrea Martinez'in desteğini aldı.

Ne söylendi?

Martinez, ülkesini 15 yaş altı seviyesinde temsil eden bir basketbol oyuncusu olma deneyimini, erkek arkadaşına yönelik eleştirilere cevap vermek için kullandı. Martinez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda:

"Basketbolcuyken öğrendiğim şeylerden biri, bir takımın her zaman bir takım olduğuydu. Kahraman yoktur, kötü adam yoktur."

“Kişisel görüşüme göre bu çok adaletsiz bir durum ve sadece bugünden bahsetmiyorum. Gerçek taraftarlar, sevgiyi sadece kazandığımız zaman değil, bugün de göstermelidir.

“Kepa bir kaleci olarak ve hatta bir insan olarak seninle gurur duyuyoruz.

“Mütevazı, zeki, kibar, cömert, zeki, çalışkan, yetenekli ve tanıdığım en güzel ruh. Bu koca bir kitabın sadece küçük bir satırı. Hadi benim erkeğim, hadi çocuklar. Seni seviyorum."

Tuchel de oyuncusunu savundu

Menajeri Tuchel de Kepa'yı savunarak Chelsea'nin yenilgisinin sorumluluğunun Kepa'ya değil kendisine atılması gerektiğinde ısrar etti.

"Birini suçlamak istiyorsanız beni suçlayın. Kararları ben aldım ve onları kahraman olarak görmüyorum. Nedenlerimiz var. Nedenlerini açıklamaya çalışıyorum” dedi Tuchel.

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