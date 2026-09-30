Yirminci yüzyılın sonuna kadar İspanya Millî Takımı'nın kupa dolabında yalnızca 1964 yılında kazanılan tek bir Avrupa şampiyonluğu bulunuyordu ve Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi 1950'de elde edilen dördüncülüktü. Bu derece, 2010 yılına kadar İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki en yüksek sıralaması olarak kaldı.

Bugün ise, çeyrek asır sonra, İspanya dünya futbolunun zirvesinde oturuyor ve "La Roja"nın ikinci Dünya Kupası zaferini gördüğü bir yazın ardından Uluslar Ligi'nde Avrupa düzeyindeki parlak performansını sürdürüyor. Peki bu dönüşüm nasıl gerçekleşti?

Bu yeniden doğuşun bel kemiği, kulüplerin akademileri ve bunların başında da Barcelona'nın "La Masia"sı oldu. Binası 20 Ekim 1979'da şehir dışından gelen genç oyuncular için bir yatakhaneye dönüştürülen akademi, bugün 300'den fazla genç oyuncuyu barındırıyor.

Barcelona akademisine cömertçe yatırım yaptı; Harvard İşletme Fakültesi'nin 2015 yılındaki raporuna göre akademinin yıllık bütçesi 30 milyon euroya ulaştı. Aynı rapor, Barcelona'nın 18 ve 19 yaşındaki oyuncularının yarısının üniversitede okuduğunu da belirtiyor ki bu, Avrupa'nın büyük kulüpleri arasındaki en yüksek oran.

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Rekabet yalnızca Barcelona ile sınırlı kalmadı; Real Madrid'in akademisi "La Fábrica" da içinde ortalama üç yıl kalan yaklaşık 300 oyuncuyu barındırıyor, ayrıca Athletic Bilbao, Villarreal, Valencia ve Sevilla'nın okulları da mevcut.

Temel fark ise, bu akademilerin taktiksel zekâyı ve tekniği fiziksel yapının önüne koymasıydı; böylece Xavi ve Iniesta gibi, belki başka okullarda elenecek olan oyuncular öne çıktı.

"La Masia"nın etkisi 2010 yılında zirveye ulaştı; o yıl mezunları Ballon d'Or'da ilk üç sırayı alan tarihteki ilk akademi oldu: Messi, Iniesta ve Xavi.

İspanya Futbol Federasyonu: Altyapıdan A takıma tek bir felsefe

Kurumsal düzeyde İspanya Futbol Federasyonu, yaş kategorisi millî takımlarını tek bir oyun felsefesine bağladı ve kategoriler arasında gezen sabit teknik kadrolar tuttu.

Sonuçlar hızlı geldi; İspanya 2002, 2004, 2006 ve 2007 yıllarında 19 yaş altı Avrupa şampiyonluğunu kazandı; ayrıca beş şampiyonlukla, bunların ikisi peş peşe gelen 2011 ve 2013 kupaları olmak üzere, 21 yaş altı Avrupa şampiyonluğu rekorunda İtalya'nın ortağı oldu.

Bu süreç, merkezî bir altyapıyla da pekişti; federasyon 12 Mayıs 2003'te Las Rozas'ta, yaklaşık 46 milyon euroluk bir bütçeyle "Futbol Şehri"ni açtı ve burası tüm millî takımların kamplarının kalıcı merkezi hâline geldi.

Antrenör yetiştirme konusunda ise İngiliz "The Guardian" gazetesine göre İspanya 2017 yılında UEFA'dan "Pro" veya "A" lisansına sahip yaklaşık 15.089 antrenöre sahipti; İngiltere'de ise bu sayı yalnızca 1.796'ydı.

Sırrı ise erişim kolaylığında yatıyor: İspanya'da "A" lisansı almak 960 sterline mal olurken, İngiltere'de bu tutar 3.645 sterlindi. Sonuç olarak İspanyol çocuk, daha ilk adımlarından itibaren profesyonel bir eğitim alıyor.

Yapılanmanın meyvesi

Bu yapılanmanın meyvesi A Millî Takım'da ortaya çıktı; EURO 2008'i kazanan kadrodaki 23 oyuncudan 20'si İspanya'nın yaş kategorisi millî takımlarından geçmişti ve çoğu gençlik düzeyinde şampiyonluklar kazanmıştı.

2010 Dünya Kupası'nda finale Barcelonalı 7 oyuncu ilk 11'de başladı ve İspanya'nın turnuvadaki tüm gollerini Katalan takımının oyuncuları attı; ardından bu kuşak EURO 2012 ile tarihî üçlemesini tamamlayarak üç büyük turnuvayı üst üste kazanan ilk millî takım oldu.

İspanya deneyimini farklı kılan şey ise, Xavi ve Iniesta kuşağının futbolu bırakmasının ardından çökmemiş olması. Bunun en açık kanıtı, 2013'ten itibaren altyapı millî takımlarını çalıştıran, 19 yaş altı takımını 2015 Avrupa şampiyonluğuna, ardından 21 yaş altı takımını 2019 şampiyonluğuna taşıyan ve daha sonra A takıma terfi ettirilen mevcut teknik direktör Luis de la Fuente. Onun yönetiminde İspanya EURO 2024'ü kazandı ve dört kupayla kıta şampiyonluğunu en çok kazanan takım oldu.

En büyük zafer ise geçen temmuz ayında geldi; Ferran Torres, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası finalinde 106. dakikada Arjantin'e karşı galibiyet golünü (1-0) kaydetti ve böylece de la Fuente, 65 yaşıyla Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı teknik direktör oldu.

İspanyol dehası

İspanya deneyiminin dehası, tarihsel olarak kendisinin önünde yer alan güçlerin akıbetiyle karşılaştırıldığında daha da netleşiyor. İspanya, 2008 yılından bu yana iki Dünya Kupası (2010 ve 2026) ve üç Avrupa şampiyonluğu (2008, 2012 ve 2024) kazandı.

Buna karşılık Almanya, hiçbir Avrupa şampiyonluğu olmaksızın yalnızca 2014 yılında tek bir Dünya Kupası şampiyonluğuyla yetindi; İtalya ise sadece EURO 2021 şampiyonluğunu kazanabildi; İngiltere ise 1966 yılında kazandığı tek dünya şampiyonluğuyla kaldı.

Son yıllar, İspanya'nın başarıyı sabit bir sisteme dönüştürdüğünü kanıtlıyor: tek bir felsefeyi öğreten akademiler, aynı yolu izleyen yaş kategorisi millî takımları, nitelikli antrenörlerden oluşan bir ordu ve bu sistemin rahminden çıkmış bir A takım teknik direktörü.

Bu sayede İspanya, aynı anda hem erkekler hem de kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğunu elinde bulunduran ilk millî takım ve 21. yüzyılda Dünya Kupası'nı birden fazla kez kazanan ilk millî takım oldu; Almanya, İtalya ve Brezilya gibi tarihî güçler ise geri dönüşün yolunu arıyor.







