İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı: Fas'ın 2030 Dünya Kupası adaylığına katılması bize zarar verdi

İspanya Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Luis Rubiales, 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma fikrinin kendisinden çıktığını belirterek, görevinden ayrılmasının ardından projenin bazı yönlerinin “parçalanmasından” duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Rubiales’in bu açıklamaları, yeni kitabı “Matar a Rubiales” (Rubiales’i Öldürmek) vesilesiyle İspanyol “Marca” gazetesi ile yaptığı uzun bir röportajda yer aldı.

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Rubiales, 2030 Dünya Kupası dosyasına doğrudan değindi ve konuyla ilgili mevcut görüşünü soran bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: “Bu projeyi (İspanya) Federasyonu olarak Portekiz ile işbirliği içinde yürüttük. UEFA’da çok mücadele ettik, ancak hükümet engeller çıkardı; hatta bize zarar veren Fas’ın katılımında bile.”

Rubiales sözlerine şöyle devam etti: “Final ve yarı final maçlarından biri İspanya lehine kararlaştırılmıştı… Şimdi (Dünya Kupası adaylığını) başaran ekip dağıldı; inşa edilmesi için çok emek harcanan bu mirasın nasıl yönetildiğini görmek bana acı veriyor.”

Rubiales’in açıklamaları, İspanya, Portekiz ve Fas’ın bir araya geldiği 2030 Dünya Kupası ev sahipliği dosyasında, turnuvanın en önemli maçlarının, başta final maçı olmak üzere, ev sahipliği konusunda yoğun bir rekabetin yaşandığı ve Santiago Bernabéu ile Camp Nou gibi İspanya’daki büyük stadyumlar ile ve Fas’taki Hassan II Stadyumu gibi stadyumlar arasında bir tercih yapılmaya çalışılıyor.