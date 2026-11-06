İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Kral Kupası'nın ikinci tur kuralarının çekiliş tarihinin değiştiğini duyurdu. Buna göre çekiliş, daha önce belirlenen 16 Kasım tarihi yerine 23 Kasım günü saat 13.00'te yapılacak.

İspanyol Marca gazetesine göre, bu karar doğrudan müsabaka takviminin yeniden düzenlenmesiyle bağlantılı. Federasyon, İspanya Kral Kupası ve İspanya Kraliçe Kupası'ndaki bazı maçları ertelemek zorunda kalmıştı.

Ertelemeler, İspanya Federasyonu'nu Kupa müsabakalarının takvimini yeniden düzenlemeye zorladı ve ertelenen maçların oynanacağı yeni tarihleri aramaya itti. Bu karşılaşmaların bir kısmı önümüzdeki haftalarda oynanacak.

Bu gelişmeler ışığında İspanya Federasyonu, ertelemeden etkilenen tüm turların sonuçlanmasını ve kuraya katılacak takımların kesin olarak belli olmasını garanti altına almak için turnuvanın bir sonraki adımını erteleme kararı aldı.

Böylece tur atlayan kulüpler, bu turdaki rakiplerini öğrenmek için bir hafta daha beklemek zorunda kalacak. Söz konusu tur, gidiş-dönüş karşılaşması olmadan tek maç sistemiyle oynanacak.

İspanya Futbol Federasyonu'nun açıkladığı değişiklikler, kadınlar İspanya Kraliçe Kupası "Iberdrola"yı da kapsayacak şekilde genişledi. Buna göre son 16 turu kurası 26 Kasım günü saat 16.30'da yapılacak.

Aynı zamanda Kupa müsabakaları, daha önce ertelenen maçların oynanmasıyla önümüzdeki hafta yeniden başlayacak.