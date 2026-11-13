İspanya Futbol Federasyonu, Jesús de Miguel'e yaptığı ölümcül faul nedeniyle Jesús Owono'ya azami men cezası verdi

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İspanya Futbol Federasyonu, İspanyol forvet Jesús de Miguel'in hayatını kaybetmesine yol açan faulü nedeniyle Jesús Owono'ya 12 maç men cezası verdi.

2 Kasım Pazartesi günü Tenerife ile Andorra arasında oynanan LaLiga 2 maçının bitimine az kala korkunç bir olay yaşandı.

İki takım da birer kırmızı kart görmüştü ve uzatma dakikalarının yedinci dakikasında skor 2-2'ydi. De Miguel, havadan gönderilen bir pasla savunma arkasına hareketlenirken Andorra kalecisi Jesús Owono kalesinden çıktı.

Pozisyon orta saha çizgisi civarında yaşandığı için Owono topa eliyle dokunamazdı. Bu nedenle topu uzaklaştırmak için ayağıyla vurmayı denedi ancak bu sırada 30 yaşındaki De Miguel'in başına da çok sert şekilde vurdu.

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Dakikalarca süren müdahalenin ardından De Miguel sedyeyle sahadan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İspanyol basını, De Miguel'in kalbinin de durduğunu, yapılan canlandırma müdahalesi sayesinde yeniden atmaya başladığını bildirdi.

Pazartesi akşamı De Miguel'in durumu stabil hâle gelmiş gibi görünüyordu ancak Tenerife, salı sabahı durumunun kötüleştiğini duyurdu. İspanyol forvet kısa süre sonra faulün yol açtığı sonuçlar nedeniyle hayatını kaybetti.

İspanya Futbol Federasyonu, Owono'ya 12 maç men cezası verdi. Bu, federasyonun bir faul için verebileceği en yüksek cezaydı. Polis, Owono hakkında cezai kovuşturma başlatılıp başlatılamayacağını hâlâ araştırıyor.

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Owono, geçen hafta çarşamba günü bir açıklama yayımladı. "Bunlar hayatımın en zor günleri. Doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum ve olanları kavramak benim için çok güç. Jesús'u kaybetmenin tarifsiz acısını hissediyorum. Aklım onda, ailesinde ve onu seven herkeste."

"Gündeme gelecek pek çok konu olduğunu biliyorum. Karşıma çıkacak her şeyi en büyük saygıyla karşılayacağım. Şu anda dürüst olmak gerekirse Jesús'tan ve hepimizin yaşadığı acıdan başka bir şey düşünemiyorum. Huzur içinde yat, Jesús."