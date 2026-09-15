İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Angel Maria Villar, başta Negreira davası olmak üzere, ülkesinin ve ayrıca Fas'ın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma arzusu gibi çeşitli konular hakkında konuştu.

Villar, hâlihazırda Madrid'de düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nin ilk gününe katıldı.

"AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "76 yıllık ömrümün 60 yılını futbol dünyasında geçirdim. 20 yıl boyunca, gençlik kategorisinden profesyonelliğe kadar futbolcuydum. 40 yıl boyunca da, Bizkaia Futbol Federasyonu'ndan başlayarak yönetici olarak görev yaptım. Zorlu deneyimler, sevinç ve hüzün yaşadım. Ve kendime soruyorum: Futbol bana ne verdi, benden ne aldı?"

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana değerler, mali istikrar, şöhret, dünya şampiyonluğu ve iki kez Avrupa şampiyonluğu unvanı verdi. Ama benden ailemle geçireceğim zamanı, arkadaşlarımla ilişkileri, keyfi aldı; benden zaman aldı."

İspanya Futbol Federasyonu'ndaki en büyük başarıları hakkında ise şunları açıkladı: "En çok gurur duyduğum şey, futbol şehrini inşa etmek. Milli takım beni çağırdığında bir sorun vardı. Kira karşılığında dış sahalarda antrenman yapıyorduk ve o zaman bir futbol şehri inşa etmenin gerekli olduğunu fark ettim. Kamu ve özel sektörün finansmanıyla. Genç takımlarımın ve A Milli Takım'ın başarısının bir kısmı futbol şehrine dayanıyor."

Yaptığı en büyük hata hakkında ise şu yorumu yaptı: "Medyayla akıcı bir ilişkimin olmaması konusunda hata yaptım. Hatam, doğal bir ilişkinin olmamasıydı. Konuşmakta en çekingen insanlardan biriydim."

Negreira davası

Meşhur Negreira davası hakkında İspanya Federasyonu'nun eski başkanı şunları söyledi: "Hakem komitesinin bir üyesiydi. Bunu bilmiyorduk; bilseydik, kulüplerle iş yapamayacağını kendisine söylerdik. O dönemde kulüpler eski hakemleri işe almaya başlamıştı. Bu, sadece Barcelona'ya özgü bir durum değildi; başka kulüpler de bunu yaptı. Şimdi neredeyse her kulüp onları bünyesine katıyor."

Barcelona'nın Negreira davası nedeniyle cezalandırılma ihtimali hakkında ise şunları vurguladı: "Sportif bir ihlal yaptılarsa, bu Federasyon mahkemelerinin ve Spor Tahkim Kurulu'nun işidir... adi mahkemelere kadar. Konu hakkında derinlemesine bilgim yok, belgeler de elimde değil."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Görüşümü belirtmeden önce gerçekleri bilmem gerekiyor. Disiplin hukukunda bir ilke vardır; bir dava açıldığında ve cezai bir fiil meydana geldiğinde, cezai işlemler sona erene kadar dava askıya alınır. Davanın durumunu bilmiyorum, bu yüzden yorum yapmaktan kaçınıyorum."

Infantino'nun tutumu

FIFA Başkanı Infantino hakkında ise şunları söyledi: "FIFA başkanının eleştirilme biçimi hoşuma gitmiyor. Neden eleştiriliyor? ABD Dünya Kupası'nda bir kırmızı kart çıkardığı için mi? Onu kendisi çıkarmadı. Medya bazen yanıltıyor. Bir müsabaka komitesi var. Ya da medyaya, hakların %30'unu özel şirketlere satmayı önerdiğinde. Bu öneri hoşuma gitmiyor, ama bunu tartışma yaratmak için ortaya attı. Uygulama niyetinde değildi, sadece tartışma başlatmak istedi."

Şuna işaret etti: "Bunun onun fikri olmasına rağmen, FIFA komitesinin buna nihai bir karar olarak değil, geleceğe yönelik bir seçenek olarak yaklaştığını düşünüyorum. Onu iyi tanımıyorum, ama bazı ayrıntıların olması gerekir. İmajını tamamen çarpıttılar. Dünya Kupası muhteşemdi ve stadyumlar tıklım tıklım doluydu."

2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği konusunda Fas ile İspanya arasındaki mücadele hakkında ise şunları söyledi: "Bunun İspanya'da yapılmasını isterim ve bunu güvence altına almak için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesini umuyorum, ancak yetkili federasyon dünya futbolunun geleceğinin bunun başka bir ülkede yapılmasını gerektirdiğine gerçekten inanıyorsa, ne için seçildiklerinin tamamen farkındalar."

Şöyle bitirdi: "Bunun başka bir yerde yapılmasını istemem, ama bu konuda büyük bir gürültü koparmayacağım. Birçok teklif sundum, ama hepsini reddettiler."