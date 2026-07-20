İspanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası kutlama fotoğrafından Trump’ı çıkardı

İspanya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası zafer kutlamalarının resmi fotoğraflarından ABD Başkanı Donald Trump’ın resmini kaldırdı.

İspanya milli takımı, dün Pazar günü ABD'deki MetLife Stadyumu'nda iki uzatma devresine uzanan final maçında Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Trump, İspanya oyuncularına kupanın takdim törenine katıldı ve Dünya Kupası şampiyonluğunun resmi fotoğrafında oyuncuların yanında durmakta ısrar ederek, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun uzaklaşmaya yönelik girişimlerini reddetti.

Trump’ın şampiyonluk kutlamaları için düzenlenen hatıra fotoğrafı çekiminde bulunması, bazı gerginliklere ve utanç verici anlara neden oldu; zira İspanyol oyuncular ve teknik ekip, fotoğrafta siyasi şahsiyetlerin yer almaması ve tüm dikkatin kendilerine yönelmesini istiyordu.

İspanya Futbol Federasyonu, sosyal medya hesapları üzerinden La Roja’nın Dünya Kupası zaferini kutlayan bir fotoğraf paylaştı, ancak bu fotoğrafta Trump yer almıyordu.

Trump, geçen yaz Chelsea’nin Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanması sırasında da aynı tavrı sergilemiş ve yine ABD’de düzenlenen turnuvanın kupasını kaldırırken çekilen fotoğrafta, Blues oyuncularının yanında kalmıştı.







