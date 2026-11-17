Dünya futbolunu sarsan en büyük skandallardan birinin üzerinden üç yıl geçtikten sonra Luis Rubiales'in adı yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Men cezası resmen sona eren Rubiales, artık futboldaki görevlere geri dönebilecek, hatta İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına yeniden aday olabilecek.

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İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, Jenni Hermoso'yu öptüğü meşhur olay ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki tartışmalı davranışları nedeniyle aldığı ve ulusal düzeyde federasyonla ilgili herhangi bir görev üstlenmesini engelleyen ikinci men cezasını bugün, 17 Kasım Salı günü tamamladı.

Rubiales, aynı olay nedeniyle iki ayrı ceza almıştı. Bunlardan ilki Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA tarafından verilmişti. Geçtiğimiz ağustos ayında sona eren bu ceza, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü futbol faaliyetinden men edilmesini kapsıyordu.

İkinci ceza ise Yüksek Spor Konseyi'nin talebi üzerine İspanya Spor Tahkim Mahkemesi tarafından verilmişti ve şimdi sona eren ceza da buydu. Bu ceza iki bölüme ayrılmıştı: Jenni Hermoso'yu öptüğü için bir buçuk yıl, VIP locasındaki davranışları nedeniyle de bir buçuk yıl daha. Rubiales o sırada locada, cinsel organlarını tutması da dahil olmak üzere uygunsuz bulunan hareketler yapmıştı.

Bu yasağın sona ermesiyle Rubiales'in futbol dünyasına geri dönüşünün önü açıldı. Rubiales, teorik olarak bir sonraki seçimde seçilmesi halinde İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yeniden üstlenebilir.

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Bu sportif cezalar, İspanya'da ve dünyada geniş medya ilgisi gören ve olağan mahkemelerde görülen davadan tamamen bağımsızdı.

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Olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra Alcalá de Henares'teki Ulusal Mahkeme, Rubiales'i cinsel saldırı suçundan mahkum ederek 10.800 euro para cezasına çarptırmış, ayrıca hukuki sorumluluk kapsamında mağdura 3.000 euro tazminat ödemesine hükmetmişti. Buna karşın Rubiales, diğer üç çalışanla birlikte zorlama suçlamalarından beraat etmişti.

Rubiales'in şu anda yargıda görülen tek davası da bu değil. Eski başkan, Süper Kupa ve La Cartuja Stadı'nda yapılan inşaat çalışmalarıyla ilgili soruşturmada da yer alıyor ve bu dava hâlâ sürüyor.

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Rubiales bu süreçte, "El Confidencial" gazetesinin olumsuz haberlere karşı koymak ve yönetimine destek sağlamak amacıyla medya kuruluşlarına ödeme yapmış olabileceğine dair ortaya attığı iddialar da dahil olmak üzere, kendisini başka eylemlerle ilişkilendiren haberleri yalanladı.

Aynı gazete ayrıca eski başkanın, yeni yönetim tarafından görevden alınan ya da kenara itilen diğer çalışanlarla birlikte, federasyon bünyesinde önemli bir göreve geri dönme olasılığını araştırmaya yönelik yeni girişimlerde yer aldığını da öne sürdü.

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Rafael Louzán'ın, Aralık 2024'teki seçimi kazanmasının ardından Las Rozas'ta yönetimi devraldığını ve hedeflerinden birinin Rubiales'in İspanyol futbolunun yönetim organı üzerindeki nüfuzunun izlerini silmek olduğunu da hatırlatmak gerekir.

Louzán, federasyonun başında köklü bir dönüşüm sürecine öncülük etti. Erkek ve kadın futbolunda elde edilen başarılar ve teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesinin uzatılmasıyla sportif sonuçlar da yönetiminin doğruluğunu teyit etti.

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Şimdi en önemli soru şu: Rubiales, diğer girişimlerinin yanı sıra 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği adaylık dosyasını yönettiği bu göreve yeniden aday olma adımını atacak mı?

Rubiales, televizyon programlarına sık sık konuk olmasına ve yaşanan her şeye dair kendi bakış açısını anlattığı "Rubiales'i Öldür" adlı kitabı yayımlamasına rağmen, futbol dünyasına dönme niyetinde olduğuna kamuoyu önünde hiçbir zaman değinmedi ve "geçimini sağlamak" için ticari işleriyle ilgilenmeyi tercih etti.

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Yine de olası dönüşüne ilişkin söylentiler gündemdeki yerini koruyor. Ancak şu an kesin olan şey, aday olmasını engelleyen men cezasının tamamen sona erdiği.