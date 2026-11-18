2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma mücadelesi, İspanya futbolunun yönetiminden gelen sert açıklamalarla kızıştı. Turnuva kıtalar arasında düzenlenecek olsa da final maçının nerede oynanacağı, ortak ev sahipleri arasında önemli bir anlaşmazlık konusu olmaya devam ediyor.

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Louzan tavrını netleştirdi

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, 2030 Dünya Kupası finaline ilişkin kesin bir iddiada bulundu. Madrid'deki bir iş forumunda konuşan Louzan, finalin 'yalnızca İspanya'da düzenlenebileceğini ve düzenleneceğini' söyledi. FIFA, turnuvanın finali için seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürürken gelen bu iddialı açıklama, Dünya Kupası'nın 100. yılındaki organizasyona İspanya, Portekiz ve Fas'ın ana ev sahipleri olarak katılacağı bir döneme denk geldi.

Louzan, salı günkü konuşmasında turnuvanın coğrafi önceliğine ilişkin görüşünü açıkça ortaya koydu. Federasyon başkanı, 'Bu Dünya Kupası Avrupa kıtasına, dolayısıyla İspanya ve Portekiz'e ait' dedi.

Portekiz yarışın dışında

Finale ev sahipliği yapmanın önündeki başlıca engellerden biri stadyum kapasitesi. Louzan'a göre bu etken, üç ana ortaktan birini şimdiden yarış dışı bıraktı. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, Portekiz'in artık final için aday olmadığını belirtti.

Dünya Kupası finali için en az 80.000 seyirci kapasiteli bir stadyum gerekiyor. Louzan, sunumu sırasında 'Portekiz, ülkede 80.000 kapasiteli bir stadyum bulunmadığı için finale ev sahipliği yapmaktan doğal olarak vazgeçti' diye açıkladı.

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Fas'ın rekabeti

İspanya kendinden emin olsa da Fas, yapımı planlanan Kral II. Hasan Stadyumu ile güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Önerilen tesisin 115.000 kişilik kapasiteye sahip olması planlanıyor. Bu da onu dünyanın en büyük spor arenalarından biri yapacak. Buna rağmen Louzan, süregelen spekülasyonları önlemek için kararın daha fazla gecikmeden kendi aralarında alınıp İspanya lehine sonuçlandırılması gerektiğinde ısrar ediyor.

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Louzan, kararın kaçınılmaz olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Dolayısıyla final yalnızca İspanya'da olabilir ve İspanya'da olacak. FIFA'daki yetkililere de söylediğim gibi, yapmaya çalışmamız gereken şey bu konuyu kendi aramızda mümkün olan en kısa sürede karara bağlamak.' 2024 tarihli ilk adaylık belgelerinde, Fas'taki tek bir seçeneğin yanı sıra Real Madrid'in Santiago Bernabeu'su ve Barcelona'nın Camp Nou'su da İspanya'daki olası final statları arasında yer alıyordu.

Siyasi baskı ve karar takvimi

Tartışma spor dünyasının dışına taşarken İspanyol siyasetçiler de finale ev sahipliği yapmanın gerekliliği konusunda görüş bildiriyor. İspanya'daki muhalefet partisinin lideri Alberto Nuñez Feijoo, ülkenin final için seçilmemesi hâlinde turnuvanın ortak ev sahipliğinden çekilmesi gerektiğini kısa süre önce savundu.

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Louzan, adaylık etrafındaki mevcut siyasi ve medyatik tartışmalardan kaçınmak için konunun daha önce karara bağlanmış olmasını dilediğini kabul etti. Madrid'deki konuşmasında, 'Bu meselenin o dönemde çözüme kavuşturulması bence çok iyi olurdu' dedi ve ekledi: 'Çünkü şu anki duruma bakılırsa mesele 2028'e kadar çözülmeyecek gibi görünüyor.'