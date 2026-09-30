İspanya Futbol Federasyonu Başkanı: Negreira ve Manchester City davalarının benzerliğine cevabım bu

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, 2030 Dünya Kupası finalinin ülkesinde düzenlenmesi konusunda ısrarcı olduğunu belirtti; bu onuru kazanmak için Fas ile kızışan bir mücadele söz konusu.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı, İspanya 20 Yaş Altı Milli Takımı ile Meksika arasındaki hazırlık maçı sırasında basına konuşarak Manchester City'nin durumu, İspanya'nın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma dosyası, Infantino'nun etkisi ve Negreira davası hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanya Milli Takımı oyuncularından birinin Dünya Kupası zaferinin ardından aldığı bir milyon euroluk primini federasyon çalışanlarına bağışlaması konusunda, "As" gazetesinin yayımladığı açıklamalarında şunları söyledi: "Harika bir haber. Bunu hemen duyma fırsatım oldu. Bu bizim iç organizasyonumuzla ilgili bir konu ve minnettarlığımızı ifade etmekten başka bir şey gelmez elimizden."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz milli takımımızın ve oyuncularımızın, böyle cömert bir jestle başlayan değerlerinin farkındayız. Bu nedenle tüm takıma minnettar olmalıyız. Bağlılık tam. Zaferlere doğru yolumuza devam edelim ve harika bir futbol sunmaya bakalım."

Manchester City ve Negreira davaları arasındaki benzerlik

Manchester City davası ve bunun, Barcelona'nın suçlandığı Negreira davasıyla ne ölçüde benzediği hakkında Louzan şunları açıkladı: "Tahminlere gerek yok. Manchester City davasında karar çıktığında konuşacağız. Burada beni meşgul eden yeterince mesele var. Diğer davaya gelince, bana yakın bir konu ve daha önce adaletin mümkün olan en kısa sürede yerini bulması gerektiğini vurgulamıştık; çünkü Negreira davasını sürekli bir bahane olarak kullanan bu yorumlara bir son verilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum."

Şöyle devam etti: "Böyle bir şeyin asla olmaması gerekirdi. Bırakalım adalet yolunu izlesin, biz de ne olacağını dikkatle takip edeceğiz."

Negreira davasında bir ihmal olup olmadığına dair ise şunları belirtti: "Ekleyecek fazla bir şeyim yok. Konu artık yargının elinde ve en kısa sürede konuşmaları gerekiyor. İspanya'nın konuşacak çok şeyi var; konuşmaya değer olumlu meseleler var."

Ekledi: "Henüz açıklanmayan sonuçlar, İspanyol futbolunun zirve döneminde olduğunu açıkça gösteriyor; hatta olağanüstü olduğunu söyleyebilirim. Futbolun altın çağını yaşıyoruz. Geçmişin hatalarından ders almalı ve bunları tekrarlamaktan kaçınmalıyız, ama bu, İspanyol futbolunun altın yılı."

Devam etti: "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirelim. İspanyol toplumunun tüm bireylerini bu işin içine katalım; görevimiz İspanyol toplumunun tüm bireylerine ilham vermekti. Bunu başardılar."

İspanya ile Meksika arasında olası bir hazırlık maçı

İspanya A Milli Takımı ile Meksika arasında bir hazırlık maçı düzenlenme olasılığı hakkında şu yanıtı verdi: "Harika bir ülke, hatta İspanyolca konuşulan dünyanın en önemlisi. Tribünlerde bu kadar çok taraftar görmek beni mutlu ediyor, çünkü onlar İspanya'da yaşıyor. Aramızda mükemmel bir ilişki var, o halde neden Meksika'da oynamayalım?"

Ekledi: "Bize bazı olasılıklar sunuldu, ama takvim çok fazlasına izin vermiyor. 2028'de bir fırsat olacak. Birçok ülke İspanya ile karşılaşmayı istiyor. Sevilen bir takımız."

2030 finalinin düzenlenmesi için Fas ile mücadele

2030 Dünya Kupası finalinin düzenlenmesi konusunda Fas ile yaşanan mücadeleye ilişkin İspanya Federasyonu Başkanı şunları söyledi: "2030 Dünya Kupası, Fas ve Portekiz'in katılımıyla İspanya'da başlıyor. Yüzüncü yıl dönümü yılı bu. Futbol dünyasında dünyanın en önemli ülkesiyiz. İspanya ve Portekiz'de başlayan bu turnuvanın, Fas'ın da katıldığı bu organizasyonun, İspanya'da sona ermesi gerekir."

Ekledi: "Tarihin en iyi Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için 11 stadyumun tamamının, dokuz ana stadyumun ve iki komşu stadyumun inşasını tamamlamamız gerekiyor."

La Liga Başkanı Javier Tebas, Gianni Infantino FIFA başkanlığı görevinde kaldığı sürece İspanya'nın finali düzenlemeyeceğini vurgulamıştı.

Louzan bu konuda şu yorumu yaptı: "Javier, İspanya'nın büyük final maçına ev sahipliği yapması yönündeki güçlü isteğini dile getirdi. Bundan kesinlikle eminim."

FIFA seçimleri ve Infantino'nun geleceği hakkında ise şöyle bitirdi: "Bu konuda karar verecek olan ben değilim. Bu, oy hakkına sahip 211 ülke tarafından belirlenmeli. 18 Kasım'a kadar kimin aday olacağını görmemiz gerekiyor. Infantino adaylık başvurusunu yaptı, biz de ne olacağını görmek için bekleyeceğiz."