İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Pazartesi günleri maç yapılmayacağını duyurdu
La Liga'da Pazartesi maçları devri sona eriyor.
Luis Rubiales, sosyal medya hesabından yeni sezonda La Liga maçlarının Pazartesi günleri oynanmayacağını açıklarken, Cuma günleri için ise henüz karar verilmediğini duyurdu.
Luis Rubiales'in açıklaması şu şekilde:
"Artık Pazartesi günleri futbol oynanmayacak. La Liga'nın yeni sezonunda maçlar Cumartesi ve Pazar oynanacak. Cuma maçları için ortak bir paydada buluşabilirsek ne olacağına da bakacağız. İş önemli ancak taraftarlar daha önemli."
NO HABRÁ MÁS FÚTBOL LOS LUNES.— Luis Rubiales (@LuisRubiales) 1 Mart 2019
A partir de la próxima Temporada en @laliga habrá fútbol sábados y domingos
Veremos qué ocurre con los viernes, si llegamos a un acuerdo bueno para todos.
El negocio es importante pero más los aficionados
Somos la @rfef#SomosFútbol pic.twitter.com/hp8R01hPSv
La Liga Başkanı Javier Tebas ise daha önce Pazartesi günkü maçların saatlerini eleştiren taraftarlara hak vermişti.