İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Pazartesi günleri maç yapılmayacağını duyurdu

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga'da Pazartesi maçlarının artık yapılmayacağını açıkladı. Açıklamada seçimin taraftarlar için yapıldığı duyuruldu.

La Liga'da Pazartesi maçları devri sona eriyor.

Luis Rubiales, sosyal medya hesabından yeni sezonda La Liga maçlarının Pazartesi günleri oynanmayacağını açıklarken, Cuma günleri için ise henüz karar verilmediğini duyurdu.

Luis Rubiales'in açıklaması şu şekilde:

Haberin devamı aşağıda

"Artık Pazartesi günleri futbol oynanmayacak. La Liga'nın yeni sezonunda maçlar Cumartesi ve Pazar oynanacak. Cuma maçları için ortak bir paydada buluşabilirsek ne olacağına da bakacağız. İş önemli ancak taraftarlar daha önemli."

NO HABRÁ MÁS FÚTBOL LOS LUNES.

A partir de la próxima Temporada en @laliga habrá fútbol sábados y domingos

Veremos qué ocurre con los viernes, si llegamos a un acuerdo bueno para todos.

El negocio es importante pero más los aficionados

Somos la @rfef#SomosFútbol pic.twitter.com/hp8R01hPSv — Luis Rubiales (@LuisRubiales) 1 Mart 2019

La Liga Başkanı Javier Tebas ise daha önce Pazartesi günkü maçların saatlerini eleştiren taraftarlara hak vermişti.