İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakcaa'nın 2030 Dünya Kupası finaline Kazablanka'nın ev sahipliği yapacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

2030 Dünya Kupası müsabakaları, İspanya, Fas ve Portekiz'in ortak organizasyonuyla düzenlenecek. Öte yandan, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun finale ev sahipliği yapacak stadyumun kimliğini henüz belirlemediği biliniyor.

Mundo Deportivo gazetesi, Louzan'ın El Partidazo de COPE programına yaptığı açıklamaları yayımladı. Louzan, Lakcaa'nın açıklamalarının Fas'ta yeni başlayan seçim süreci çerçevesinde anlaşılması gerektiğini düşünüyor.

Louzan, Faslı mevkidaşıyla iletişimin bir süredir kesildiğini kabul etti ve dün perşembe günü yaşananları yalnızca başka bir açıklama olarak nitelendirdi.

Louzan, "İnisiyatif İspanya'nın elinde ve finalin ev sahibi ülkesinin İspanya olması gerektiği konusunda hiçbir şüphe olmamalı. Son söz FIFA'ya ait." dedi.

Nitekim, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino ve dünya futbolunun yönetim organından bir heyet, önümüzdeki aylarda İspanya, Fas ve Portekiz'i ziyaret edecek.

Rafael Louzan, bu kararın "benim elimde olmadığında" ısrar etti ve İspanya Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales'in, Fas'ı turnuvanın organizasyonuna katılan ülkeler arasına dahil ettiğinde bu meseleyi çözmesi gerektiği yönündeki aynı mesajı tekrarladı.

Louzan, "Bu mesele o zaman çözülmeliydi. Ancak çözülmedi, buna rağmen İspanya'ya tam güvenim var." dedi.

Ayrıca, ne olursa olsun, finale ev sahipliğini alamaması durumunda ülkesinin Dünya Kupası'ndan çekilemeyeceğini belirterek şunları vurguladı: "İmzalanmış anlaşmalar var ve sabırlı olmamız gerekiyor. Mantık, bizi İspanya'nın finalin ev sahibi ülkesi olması gerektiği sonucuna götürmeli."

Ev sahibi stadyumlarla ilgili olarak İspanya Federasyonu Başkanı, İspanya'nın 9 stadyumu bulunduğunu ve Valencia ile Vigo'nun eklenmesiyle bunun 11 stadyuma çıkması ümidini taşıdığını hatırlattı. Şu an itibarıyla hiçbir şey imzalanmadığı için tüm stadyumların ön aşamada aday olduğunu açıkladı ve Fas'ın 6, Portekiz'in ise 3 stadyumu olduğunu belirtti.

Rafael Louzan, 2026 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapan stadyumun, final maçından bir yıl önce belirlendiğini hatırlattı.

Louzan, sözlerini İspanya dosyasıyla ilgili kesin bir mesajla noktaladı: "İspanya yenilemez."

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