İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Lionel Messi ayrılığını La Liga'ya yakıştıramadı.

Bir süredir serbest oyuncu statüsünde olan Lionel Messi ile Barcelona'nın yolları ayrıldı.

Getafe Başkanı Angel Torres, Messi'nin Barça'dan ayrılma ihtimali hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, La Liga'daki tüm kulüplerin bu ayrılıktan zarar göreceğini söylemişti.

Torres, "Messi bu ligden gitmemeli. Giderse hepimiz zarar görürüz." ifadelerini kullanmıştı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales de Messi'nin ayrılışının ardından La Liga'da "bir şeyler yapmak gerektiğini" vurguluyor.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales ne söyledi?

Cadena SER'e konuşan Luis Rubiales, Messi'nin Barcelona'dan ayrılışını değerlendirdi:

"Haberi uçaktan indikten sonra öğrendim. Ona karşı oynayacak kadar şanslıydım. O tekrarı olmayan, muhteşem bir futbolcu. Şimdi zaman doldu.

Ona iyi şansları diliyorum, dünyadaki tüm taraftarları eğlendirmeye devam etsin."

"RFEF başkanı olarak ne söylersem söyleyim abartılacağını düşünüyorum.

Federasyona gittiğimizde, Kral Kupası veya Süper Kupa gibi kendi turnuvalarımızın bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu gördük.

LaLiga'da da bir şeyler yapmak gerektiğine inanıyoruz."

"İspanyol futbolunun iyiliği için çalışmaya devam edeceğiz. Herhangi bir ulusal rekabet için Federasyon'da ne varsa ona ihtiyacınız var.

Ama bu boyuttaki oyuncuların devam etmemesi bize yakışmıyor."

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