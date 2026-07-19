İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Fas’a sert çıktı: “2030 Finali’ni düzenlemememiz için hiçbir mazeret yok!”

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Lozano, ülkesinin 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapmayı hak ettiğini vurguladı ve İspanya’nın 3 kıtadan 6 ülkeyi kapsayan ortak adaylık kapsamında %55’lik payla adayı liderlik ettiğini belirtti.

Luzán, New York'tan "AS" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İspanya'nın 100. Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapmaması için hiçbir gerekçe olmadığına dair hiç şüphem yok. Tarihin en iyi Dünya Kupası'nı sunmak için bunun gerçekleşmesi için çalışacağız."

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, ülkesinin milli takımının ABD’de devam eden Dünya Kupası’nda elde ettiği muazzam başarıyı överek, “La Roja”nın on yıllardır en muhteşem sevinç anlarını yaşadığını ve İspanya ile futbol arasındaki bağı güçlendirme ve İspanya markasını küresel ölçekte tanıtma konusunda niteliksel bir sıçrama kaydettiğini vurguladı.

Luzán, takımın performansını istikrarlı bir şekilde geliştirerek yarı finalde Fransa karşısında neredeyse kusursuz bir maça ulaştığını belirtti ve teknik direktör Luis de la Fuente’yi “her maçı iyi okuyan ve işleri nasıl düzenleyeceğini bilen profesyonel ve harika bir kişi” olarak nitelendirerek övdü.

De la Fuente’nin sözleşmesinin 2030 Dünya Kupası’na kadar uzandığını açıklayan Lozan, “2030’da tarihle bir randevumuz daha var ve Luis’in o anın bir parçası olmasını istiyorum. Onunla iyi bir anlaşmaya varmamıza yardımcı olduğu için gurur duyuyorum” dedi.

Lionel Messi liderliğindeki Arjantin ile oynanacak final maçı hakkında ise Lozan, “Maçı kazanacağımıza büyük güven duyuyoruz. Arjantin’e övgü ve saygı borçluyuz. Ayrıca Messi ve Ronaldo’ya İspanyol futboluna bıraktıkları muazzam miras için teşekkür ediyoruz” dedi.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, 48 takımın katıldığı bu Dünya Kupası’nın başarısını övdü, FIFA’yı muhteşem organizasyonundan dolayı tebrik etti ve İspanya’nın Gianni Infantino’nun FIFA Başkanlığı’na yeniden adaylığını desteklediğini vurguladı.