İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, 2030 Dünya Kupası Finali’ne ev sahipliği yapma konusunda meydan okuduğunu açıkladı

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Lozano, bugün Salı günü yaptığı açıklamada, federasyonun 2030 Dünya Kupası final maçının İspanya’da düzenlenmesini sağlamak için tüm çabalarını göstereceğini belirtti ve bu 100. yıl turnuvasının tarihin en iyi Dünya Kupası olması yönündeki hedefini dile getirdi.

İspanyol “Marca” gazetesi, Lozan’ın İspanya Futbol Federasyonu Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek bir sonraki Dünya Kupası sona erer ermez, federasyonun tüm çabalarını İspanya’nın Portekiz ve Fas ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağı bir sonraki Dünya Kupası’nı düzenlemeye odaklayacağını açıkladığını bildirdi.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı şunları söyledi: "Dünya Kupası finalinin İspanya’da düzenlenmesi için çalışacağız. Bu çalışmalar, ülkemize muazzam gelirler ve büyük bir uluslararası etki getirecek olan ABD, Kanada ve Meksika’daki Dünya Kupası sona erer ermez başlayacak; bu, İspanya olarak bizi meşgul etmesi gereken bir konudur. Dünya Kupası’nın 100. yılını kutlayacağımız bu turnuvayı, tarihin en iyisi olarak sunabilmeyi umuyoruz.”

Luzán, hükümetin Dünya Kupası’nın düzenlenmesinde işbirliği yapmak amacıyla yakın zamanda İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile temasa geçtiğini açıkladı ve federasyonun yanıtının sadakat ve tam işbirliği olacağını vurguladı.

Luzán, “Hükümet kısa süre önce bizimle işbirliği yapmak üzere temasa geçti ve umarım bunu gerçekleştirebiliriz,” diye ekledi; aynı zamanda Dünya Kupası organizasyonuna ilişkin çalışma komitesinde İspanyol futbolunun tüm taraflarının ve bileşenlerinin temsil edilmesi gerektiğini savundu.

Federasyon Başkanı, İspanya Futbol Ligi Birliği’nin (La Liga) de dahil edilmesi gerektiğini açıkça talep ederek şöyle konuştu: “Bu komite çok sesli olmalı ve İspanyol futbolundaki tüm aktörlerin katılımını sağlamalıdır. Dünyanın en iyi ligine sahip olmamızı sağlayarak bizi dünyaya tanıtmayı başaran önemli ve etkili bir aktör var, o da La Liga’dır.”

Luzán, açıklamalarının sonunda, İspanya Futbol Federasyonu’nun söz hakkı olmasına rağmen söz konusu çalışma komitelerinde oy hakkına sahip olmadığını, ancak Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için aday olan İspanyol stadyum ve şehirlerini Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) sunmaktan ve koordinasyondan sorumlu kurum olduğunu hatırlattı. Bu stadyumların nihai atamasının ise şu ana kadar askıda olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere, 2030 Dünya Kupası finalleri İspanya, Portekiz ve Fas tarafından düzenlenecek; Uruguay, Arjantin ve Paraguay ise milli takımlarının açılış maçlarına ev sahipliği yapacak. Bu düzenleme, 1930 yılında tamamen Montevideo şehrinde düzenlenen ilk Dünya Kupası’na bir saygı duruşu niteliğinde.