İspanya Federasyonu, Real Madrid'in suçlamalarının ardından acil durum planı hazırlıyor

Real Madrid'in La Liga'daki hakem kararlarına yönelik öfkesi, özellikle Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'ın Villarreal karşılaşmasında kırmızı kart görmesinin ardından giderek büyüyor.

Başkentli ekibin hakemlere duyduğu öfke, takımın Madrid derbisini 2-1 kaybetmesinin ardından sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Real Madrid'in savunma oyuncusu Dean Huijsen'in atılması yerine Atletico'nun maçı 9 oyuncuyla tamamlamayı hak ettiğini vurgulamıştı.

Vinicius'un Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kart, Brezilyalı yıldızın Villarreal oyuncusu Nathan Salibah'ın saçını çekmesinin ardından geldi. Bu durum aynı zamanda Real Madrid'in farkı artıran golünün de iptal edilmesine yol açtı.

The Touchline ağının X platformundaki hesabı, İspanya Futbol Federasyonu ile La Liga'nın, Real Madrid'in kulübün televizyon kanalı aracılığıyla hakemlere karşı bir kampanya başlatmaya hazırlandığına inandığını aktardı.

Haberin devamında, "İki kurum, Real Madrid'in sezon başından bu yana La Liga'daki hakem seviyesine duyduğu yoğun öfke göz önünde bulundurularak, hakemleri olası tacizlerden korumak için hâlihazırda bir acil durum planı hazırladı" ifadeleri yer aldı.