İspanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası şampiyonu teknik direktörünün geleceğiyle ilgili tartışmalara son verdi ve Luis de la Fuente'nin sözleşmesini uzun bir süre daha uzatmak için görüşmelere başladığını resmen açıkladı.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, RNE radyosuna yaptığı açıklamalarda, hâlihazırda 2028'de sona eren teknik direktörün sözleşmesini "2030 sonrasına" kadar uzatmak için çalıştıklarını doğruladı.

Louzan şöyle konuştu: "Hâlihazırda 2028'de sona eren Luis de la Fuente'nin sözleşmesini 2030 sonrasına ya da o yıl civarına kadar uzatmak için çalışıyoruz. Bence Luis bunu hak ediyor ve ben göreve geldiğimde sözleşmesini hızlıca yenilememiz gerekiyordu; çünkü tüm ekibiyle birlikte bizi bu başarıya taşıdı, artık uzun vadeli projenin bir parçası olması gerekiyor."

Louzan, İspanyol futbolunun tüm kategorilerdeki tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörünün kişiliğini övgüye layık görerek şunları söyledi: "Luis de la Fuente'nin sadeliği ve yüksek iş ahlakı, İspanya'yı temsil eden bu takımdaki unutulmaz oyuncu grubuyla birlikte bizi bu başarıya taşıyan şeydir."

2030 finali İspanya'da olmalı

Bir başka konuda ise Louzan, İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası finaliyle ilgili net bir mesaj vererek, finalin İspanya dışında oynanmasının mantıksız olacağını vurguladı.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı şöyle konuştu: "İspanya dışında herhangi bir ülkenin bu büyük Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapması mantıklı olmaz. İspanya, olması gerektiği gibi tüm niyete sahip; çünkü Portekiz'in yanında en başından beri öncüydü ve bu Dünya Kupası'nın ağırlığının yüzde 55'ine sahibiz."

İspanya'nın erkekler ve kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından büyük bir özgüvenle şunu ekledi: "İspanya'nın dünyada ne anlama geldiğini biliyorsunuz; İspanya'nın finalde kazanması dışında herhangi bir sonuç anlaşılır olmaz."

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