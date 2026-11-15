İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, İspanya'nın Portekiz ve Fas ile birlikte düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat hakkında süregelen tartışmalara yeniden değindi.

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Louzan'ın açıklamaları, Cibeles Sarayı'nda yer alan gezici sergi "Dünyanın Kralları" vesilesiyle düzenlenen etkinlikte geldi; bu etkinlik, bugün pazar akşamı Metropolitano Stadı'nda İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getirecek maçtan önce gerçekleşti.

AS gazetesi, Rafael Louzan'ın açıklamalarını yayımladı. Louzan şunları söyledi: "Birliğe çağıran bir mesaj vermek istiyorum."

Louzan, kesin bir açıklamayla pazarlık kapısını kapattı ve şöyle dedi: "Ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum ki, o finalin oynanması için tek bir olasılık var, o da bu ülkede oynanması. İspanya'da. Hepimizin aynı konuda ikna olması önemli."

Şunları da ekledi: "Bu bir Dünya Kupası turnuvası; ev sahipliği yapma sırası Avrupa kıtasına geldi. Bu turnuvanın anısının İspanya'da ölümsüz kalması için çalışacağız."

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Etkinliğe ayrıca Madrid Bölgesi Hükümeti Başkanı Isabel Díaz Ayuso ile başkentin belediye başkanı José Luis Martínez-Almeida ve Madrid Futbol Federasyonu Başkanı Paco Díez de katıldı.

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Díaz Ayuso, "Madrid'de herkese yer var" dedi ve Madrid Bölgesi'nin hâlâ yeteneği, çabayı ve her şeyden önce zorlukları aşma kabiliyetini ödüllendiren bir spor bölgesi olduğunu belirtti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Çoğu zaman başarıya ulaşıyor, bazen de başarısızlığa uğruyoruz; ancak zorluklar karşısında ayağa kalkma kabiliyetine her zaman sahibiz."

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Madrid Belediye Başkanı Martínez-Almeida ise finale ev sahipliği yapması gereken ülkenin kimliği konusunda daha kararlı konuştu ve İspanya'nın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak için gereken tüm şartları taşıdığını vurguladı.

Almeida, turnuvanın son maçına ev sahipliği yapmak üzere İspanya'nın seçilmemesi hâlinde, İspanya'nın organizasyondaki rolünün yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olacağı görüşünü dile getirdi; zira bunun ülkeye doğrudan bir hakaret anlamına geleceğini ve her şeyin bir sınırı olduğunu vurguladı.

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Martínez-Almeida, önceki vesilelerde yaptığı gibi, İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortaklaşa düzenlediği 2030 Dünya Kupası'nın finaline ev sahipliği yapması gereken ülke konusundaki görüşünü yineledi. Fas'ın, Kazablanka şehrindeki yeni bir statta final maçına ev sahipliği yapmayı amaçladığı biliniyor.

Madrid Belediye Başkanı şunları söyledi: "Final burada oynanmalı. Girişim İspanya ve Portekiz'den geldi, ardından Fas onlara katıldı; oysa Uruguay, Arjantin ve Paraguay gibi diğer ülkelerde de statlar var."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası, İspanyol futbolunun sunduğu onca şeyden sonra, bizi finale ev sahipliği yapmaktan mahrum mu bırakacaklar? Erkek ve kadın milli takımımızın, olimpiyat takımımızın sunduklarından ve Avrupa Şampiyonası'nda sunduklarımızdan sonra, en iyi statlara ve en iyi altyapıya sahip, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma tecrübesi olan bir şehirden finali almaya kimin cesareti yeter?"