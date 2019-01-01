İspanya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İspanya, Faroe Adaları'nı konuk ediyor.

Elemeleri F Grubu'nda İspanya ile Faroe Adaları karşı karşıya geliyor.

Grup lideri İspanya, oynadığı beş mücadelede de galip gelerek 15 puanla zirvede yer alıyor.

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Faroe Adaları ise F Grubu'nda henüz galibiyetle tanışmadı ve son sırada yer aldı.

İki ekip arasında oynanan üç mücadeleyi de İspanya kazandı.

İspanya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İspanya ile Faroe Adaları 8 Eylül Pazar günü TSI 21:45'te karşılaşacak. Maçı Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek.

İspanya - Faroe Adaları maçı hangi kanalda yayınlanacak?

F Grubu'nda karşılaşacak olan İspanya - Faroe Adaları mücadelesinin henüz yayıncısı bulunmuyor.