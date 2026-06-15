İspanya, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları karşısında büyük bir utanç yaşadı

İspanya, Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak sürpriz bir sonuç aldı. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvanın favorisi, özellikle hücumda Dünya Kupası'na ilk kez katılan rakibine zarar veremedi ve böylece daha başlangıçta puan kaybetti. Pazar günü Suudi Arabistan ile ikinci maçına çıkacak olan teknik direktör Luis de la Fuente için bu bir hayal kırıklığı oldu.

2024 Avrupa Şampiyonu, Atlanta'da topun büyük çoğunluğuna sahipti ve rakibin kalesine doğru hemen hücum etti. Ancak 40 yaşındaki kaleci Vozinha, H Grubu'nda İspanya'ya kolay bir akşam yaşatmaya niyetli değildi.

Sert oyunuyla tanınan Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi, Real Madrid'in yeni transferi Marc Cucurella'nın sol kanattan yaptığı iyi hazırlık çalışmasının ardından Ferran Torres'in yakın mesafeden çektiği şutu ustaca üst direğe çeldi. Vozinha, devre bitmeden kısa bir süre önce, savunmacısını akıllıca geçerek şut çeken Torres'in vuruşunu sağ alt köşeden kurtardı. İspanya'nın sağ kanat oyuncusu gibi, hücum lideri Mikel Oryazabal da ilk yarıda sinir bozucu bir performans sergiledi.

Yeşil Burun Adaları, Jovane Cabral ve Dailon Livramento'nun başrol oynadığı kontrataklarla ağırlıklı olarak pozisyon aradı. Zayıf taraf, ilk yarıyı 0-0'lık skorla tamamladı ve elbette bundan çok memnundu. İspanya takımında ise özellikle hayal kırıklığı hakimdi; buna rağmen Lamine Yamal, ikinci yarının başlangıcında yedek kulübesinde kaldı.

İspanya, ikinci yarı başlar başlamaz inisiyatifi ele aldı ve Fabián Ruiz'in uzak mesafeden attığı şutun üst direğin hemen üzerinden dışarı çıkmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Orta saha oyuncusu, kısa süre sonra gol pozisyonunda başarısız oldu ve Paris Saint-Germain oyuncusu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ataklarını bozmak için iki dörtlü blokla yine savunmaya odaklandı.

Bu arada, 2010 Dünya Şampiyonu İspanya'nın aleyhine zaman akıp gidiyordu. Su molası, Yamal'ı oyuna girmeye ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmaya hazırlamak için kullanıldı. De la Fuente, tribünlerdeki memnuniyetsiz taraftarlar gibi, takımının hücumda ciddi bir kalite takviyesine ihtiyacı olduğunu gördü. Tekrar forma giren Mikel Merino da oyuna girdi.

İspanya, Atlanta'daki maçın son on dakikasında baskıyı oldukça artırdı ve Yeşil Burun Adaları, toplu savunma yapmaktan başka bir şey yapamadı. Avrupa şampiyonu İspanya'nın sayısız köşe vuruşunda Dani Olmo, Torres'in yerine oyuna girdi. Artan baskıya ve uzatmalarda geçen uzun dakikalara rağmen İspanya, Dünya Kupası'nın açılış maçında başarısız oldu ve Yeşil Burun Adaları takımı büyük bir kutlama yaptı.