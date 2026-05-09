İspanya'dan şok edici bir açıklama: Real Madrid oyuncuları Xabi Alonso'yu küçük düşürmek için bunu yaptı

Real Madrid'deki kaos bir anda ortaya çıkmadı. Aylardır soyunma odasında bir huzursuzluk hakim ve bununla ilgili ayrıntılar giderek daha fazla gün yüzüne çıkıyor. Marca'ya göre Xabi Alonso da bu durumun oluşmasında önemli bir rol oynadı.

Bu yılın Ocak ayında Real Madrid'den kovulan 44 yaşındaki İspanyol, göreve geldiğinde daha fazla disiplin ve taktiksel düzen getirmek istemişti. Ancak tam da bu, büyük iç gerilimlerin sebebi olmuş olabilir.

Haberlere göre, takım o dönemde ikiye bölünmüştü. Bir tarafta Kylian Mbappé ve Aurélien Tchouaméni gibi Alonso'nun yaklaşımını destekleyen oyuncular vardı. Diğer tarafta ise Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Edouardo Camavinga ve Federico Valverde gibi yıldızların antrenöre karşı giderek daha fazla tavır aldığı iddia ediliyor.

Hatta bir noktada oyuncular Alonso'yu küçük düşürmeye kadar vardı. Bazı oyuncular taktik toplantıları sırasında kasten uyuyormuş gibi davrandı. Diğerleri ise toplantılar sırasında sohbet etti veya talimatları görmezden geldi.

Bunun sonucunda, çok geçmeden Alonso antrenmanda sabrını yitirince işler kaynama noktasına geldi. “Burada bir gençlik takımını çalıştırmam gerektiğini bilmiyordum!” diye bağırmış antrenör. Gerginlikler bundan sonra da giderek tırmanmış.

Haberlere göre, halefi Álvaro Arbeloa başlangıçta durumu yatıştırmaya çalıştı, ancak bu sükunet uzun sürmedi. En büyük olay, sonunda Valverde ile Tchouaméni arasındaki tartışma sırasında yaşandı. Antrenmanda yaşanan sözlü tartışmanın ardından durum daha sonra soyunma odasında tırmandı.

Valverde, başından aldığı yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve muhtemelen FC Barcelona ile oynanacak El Clásico maçını kaçıracak. Uruguaylı oyuncu ise kavgaya karıştığını kamuoyu önünde reddetti ve "yanlışlıkla alnını masaya çarptığını" açıkladı. Buna rağmen, çeşitli medya kaynaklarına göre Real Madrid her iki oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı.